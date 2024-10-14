В эксплуатацию поступил еще один новый «Суперджет»

© t.me

Авиакомпания «Лукойл-Авиа» на прошедшей неделе приступила к эксплуатации нового самолета SSJ-100-95LR с регистрационным номером RA-89215: согласно информации сервиса flightradar24.com, 11 октября, он выполнил свои первые рейсы под кодом этого перевозчика из московского Шереметьево в нижегородский аэропорт Стригино и обратно.

По данным «Взлёта», машина была передана заказчику в конце сентября и представляет собой заключительный серийный SSJ-100 в «неимпортозамещенном» облике, имеющий заводской номер 95230, который был изготовлен два года назад (его первый полет в Комсомольске-на-Амуре состоялся 18 ноября 2022 года) и затем проходил дооборудование в корпоративную версию по техническому заданию покупателя. Онлайн сервисы отслеживания полетов замечали его в воздухе нынешней весной в районе Казани, где, по всей видимости, проводились работы по оснащению его специальным интерьером салона и дополнительным оборудованием, а затем зафиксировали его перелет оттуда в Жуковский 30 августа и несколько испытательных и приемо-сдаточных полетов в сентябре, за которыми последовал перегон 27 сентября из Жуковского в Шереметьево.

По данным Росавиации, парк воздушных судов «Лукойл-Авиа» на начало сентября этого года включал один бизнес-джет Bombardier Global Express XRS (BD-700-1A10), два турбовинтовых Beechcraft King Air B300 и шесть вертолетов Ми-8МТВ-1. В предыдущие годы компания, имеющая сертификат коммерческого перевозчика, использовала также бизнес-джеты Falcon 900EX, Falcon 7X, Boeing BBJ, Challenger 850 и BAe HS-125-700B, а еще раньше — советские Як-40, Як-42Д и Ту-134. И вот теперь она возвращается к эксплуатации отечественных самолетов. Новый «Суперджет» получил такую же «фирменную» окраску «Лукойл-Авиа», как и другие ее воздушные суда.

Из десяти заключительных SSJ-100, выпущенных в 2022 году в комплектации с импортными бортовыми системами, шесть (с 95221 по 95226) были к концу того же года поставлены авиакомпаниям «Россия», «Азимут» и «Ред Вингс» (по два каждой). Еще один (95227) передали «Азимуту» в ноябре 2023-го. Таким образом, после поставки машины 95230 в «Лукойл-Авиа», из этой десятки пока не сданы в эксплуатацию еще два «Суперджета» — 95228 и 95229 (взлетели в Комсомольске-на-Амуре в сентябре и ноябре 2022 года). Один из них также проходит переоборудование в бизнес-джет, судьба другого пока не известна. Кроме того, продолжаются работы по превращению построенной в 2021 году машины 95211 в медицинско-эвакуационный самолет для ФМБА .

Если не считать остающихся на хранении в Жуковском двух SSJ-100 выпуска 2018 года, планировавшихся тогда для поставки ирландской компании CityJet (95163 и 95176), и бизнес-джета 95173 (в 2021 году демонстрировался под брендом Aurus), на этом список находящихся на территории России уже облетанных серийных «Суперджетов», еще не передававшихся в коммерческую эксплуатацию, по сути, исчерпывается. Все последующие самолеты новой постройки будут передаваться заказчикам уже в импортозамещенном облике SJ-100, к их поставкам планируется приступить в 2026 году после завершения процедуры сертификации.

На фото (https://www.jetphotos.com/photo/11487438) с сайта jetphotos.com (автор: SeniorNN) — новый SSJ-100-95LR компании «Лукойл-Авиа» в Нижнем Новгороде, 11 октября 2024 года

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈