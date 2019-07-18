Подмосковный завод «Бецема» отправил партию машин для ямочного ремонта на Дальний Восток

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Машиностроительный завод «Бецема» из Московской области сообщает об отгрузке новой партии машин для ямочного ремонта БЦМ 24.3 на Дальний Восток. Техника «Бецема» уже зарекомендовала себя при работе в суровых климатических условиях. Теперь и дальневосточные дорожники смогут по достоинству оценить эффективность работы моделей от «Бецемы».

БЦМ 24.3 — машина для ямочного ремонта, позволяющая упростить и сделать максимально эффективным выполнение задач по ремонту дорожного полотна в сложных климатических и дорожных условиях, а также выйти на качественно новый уровень организации работ по устранению ям методом пневмонабрызга. Техника позволяет заделывать ямы, устранять трещины и другие дефекты покрытий не только на дорогах, но и мостах, тротуарах и пешеходных зонах.

Ключевые преимущества БЦМ 24.3:

большой объем бака 1135 литров;

двойная система подогрева бака;

регулирование подачи битумной эмульсии оператором;

простое обслуживание благодаря удобному пульту;

эффективная работа в условиях пониженных температур;

закольцованная система слива отработанного топлива в специальные баки.

БЦМ-24.3 — одна из самых экономичных моделей спецтехники по ремонту дорожного покрытия, затраты на приобретение которой окупаются уже в течение двух лет.