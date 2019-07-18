В Новгородской области открылся первый распределительный центр

18 июля, в деревне Чечулино Новгородского района открылся первый в регионе распределительный центр. Развивать логистическую инфраструктуру будет розничная компания X5 Retail Group.

Cумма инвестиционных вливаний в создание центра составила не менее 1 млрд рублей, площадь — почти 20 тыс. кв. м, он разделен на четыре зоны хранения с необходимым температурным режимом в каждом. Центр будет обеспечивать поставку продукции в магазины Новгородской, Тверской и Псковской областей. Появление комплекса обеспечит в Новгородском районе порядка 200 новых рабочих мест.

При выходе на полную мощность распределительный центр будет обрабатывать продукцию более чем 400 поставщиков, что поможет увеличить долю производителей Новгородской области, которая сейчас составляет более 16%.