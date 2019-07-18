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Транспорт и логистика

В Новгородской области открылся первый распределительный центр

  •  © tass.ru

18 июля, в деревне Чечулино Новгородского района открылся первый в регионе распределительный центр. Развивать логистическую инфраструктуру будет розничная компания X5 Retail Group.

Cумма инвестиционных вливаний в создание центра составила не менее 1 млрд рублей, площадь — почти 20 тыс. кв. м, он разделен на четыре зоны хранения с необходимым температурным режимом в каждом. Центр будет обеспечивать поставку продукции в магазины Новгородской, Тверской и Псковской областей. Появление комплекса обеспечит в Новгородском районе порядка 200 новых рабочих мест.

При выходе на полную мощность распределительный центр будет обрабатывать продукцию более чем 400 поставщиков, что поможет увеличить долю производителей Новгородской области, которая сейчас составляет более 16%.

  •  © tass.ru
https://tass.ru/ekonomika/6677876

Новгородская область
  • Андрей Иванов
    18.07.1919:01:15

    Новости,достойные ресурса…Открылся СКЛАД!Скоро про торговые центры будешь писать.Тоже рабочие места,да?   

    #1144541
    • Константин Курсиков
      18.07.1919:40:27

      Андрюша — рабочие места это всегда хорошо.

      И не мешало бы тебе узнать что же такое распределительный центр.

      И зачем по твоему «придурки» туда вбухивают 1 миллиард рублей.

      Просвещайся.

      #1144549
      • Андрей Иванов
        18.07.1919:51:13

        Называли как угодно- это склад! Там не создаётся продукт. Как и в любой сфере услуг. Понятно?

        #1144555
        • Константин Курсиков
          18.07.1920:29:09

          центр будет обрабатывать продукцию более чем 400 поставщиков, что поможет увеличить долю производителей Новгородской области, которая сейчас составляет более 16%.

          Центр будет обрабатывать продукцию более чем 400 поставщиков, что поможет увеличить долю производителей Новгородской области, которая сейчас составляет более 16%.

          Производители Новгородской области и не знали что они ни чего не производят.

          А то что произведено не нужно хранить и распределять?

          Я же писал вам — учите матчасть.

          И конечно же моё любимое — Появление комплекса обеспечит в Новгородском районе порядка 200 новых рабочих мест.

          Отредактировано: Константин Курсиков~20:30 18.07.19
          #1144570
          • Андрей Иванов
            18.07.1921:21:07

            Пиши тогда про супермаркеты,СТО,и прочие автобазы,кретин!Больше того,ты пробитый идиот и редкой породы мудак! Мозгами хотя бы иногда пользуйся,осел!С такими авторами как ты ресурс точно загнется и будет предметом стеба для либшизоидной биомассы. Жаль что ты даже не понимаешь насколько ты упоротый идиот.

            P. S.Уважаемые модераторы,заблокируйте учетку навсегда раз не можете ещё удалить!Уж лучше буду по старинке читать незарегистрированным чем объяснять очевидные вещи всяким кретинам и недоразвитый типа курсикова!)

            #1144585
            • Roman Wyrzykowski
              18.07.1922:10:03

              Андрей Иванов Вы к сожалению очень ограниченный человек.

              Производят не ради производста, а чтобы продать.

              Без соответствующей инфраструктры это невозможно делать эффективно.

              Отредактировано: Roman Wyrzykowski~22:24 18.07.19
              #1144598
        • Roman Wyrzykowski
          18.07.1922:30:05

          ИТ это тоже в основном услуги и без этих услуг нет современного производства, да нет современного мира.

          #1144603
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