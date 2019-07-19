В Кемерове открылся новый диализный центр на 40 аппаратов «искусственная почка»

Медицинская помощь в центре будет оказываться в три смены, проходить процедуры гемодиализа здесь смогут 240 человек с диагнозом хроническая почечная недостаточность из Кемерова, Березовского, территорий севера области.

До открытия нового центра, в Кузбассе работало 160 диализных мест, с максимальной загрузкой 900 человек. В Кемерове была очень большая потребность в диализной помощи: отделения были переполнены. Несмотря на то, что люди нуждающиеся в заместительной почечной терапии, как правило имеют инвалидность, многие из них продолжают работать, ведут обычную жизнь. Поэтому крайне важно обеспечить доступность этого вида медицинской помощи.

Сейчас число отделений, где проводится процедура очищения крови, увеличилось до семи: три функционируют в Кемерове, два в Новокузнецке, по одному в Белове и Прокопьевске.

Гемодиализ — один из видов заместительной почечной терапии, способной заменить функционирование почек, является дорогостоящим методом. Стоимость лечения одного пациента составляет около 1 миллиона рублей в год. Оплачивается лечение из средств ОМС, для пациентов процедуры бесплатны.