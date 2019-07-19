На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор

Колонна выделения метана (деметанизатор) успешно установлена на третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода. Вес деметанизатора в собранном виде — 1014 тонн, длина — 87 м, максимальный диаметр — 6 м. Это самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. В операции по его установке был задействован кольцевой кран грузоподъемностью 1600 т — один из четырех крупнейших самоходных кранов в мире.

Оборудование предназначено для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа, который будет поступать по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.





© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru





© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

В 2018 году такие деметанизаторы были установлены на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ.

+видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/l96iXvBpW9A