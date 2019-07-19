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Экспорт

Российские пряники стали хитом продаж на AliExpress и Taobao

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Растительное масло, печенье, шоколад и пряники начали поставлять российские производители в Китай. Об этом сообщил вице-президент Alibaba Group по глобальным инициативам Брайан Вонг на семинаре для экспортеров компании.

«За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников», — рассказал топ-менеджер в кулуарах семинара.

По его словам, большим спросом на интернет площадках AliExpress.com, Taobao.com и Alibaba.com не только российские продукты питания. Среди популярных товаров косметика, пищевые добавки, изделия ручной работы,.

«В Китае много продуктов питания, но Россия сильна в определенных областях: мясо-молочное производство, рыба, но даже важнее тот факт, что все эти продукты полезны, безопасны и даже иногда относятся к категории органических», — заявил Вонг.
https://www.kp.ru/online/news/3545219/

кондитерские изделия, Китай
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