ССЗ «Залив» построил пассажирское судно
Скоростное пассажирское глиссирующее судно проекта А145, построенное в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Это уже шестое судно проекта А145 и первое, построенное в Крыму, предыдущие суда серии строились на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 83 т.
Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м.
Максимальная скорость хода: 40 узлов
Дальность плавания: 200 миль
Экипаж: 6 человек
Пассажировместимость: 150 человек
Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru
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