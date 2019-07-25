ССЗ «Залив» построил пассажирское судно

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Скоростное пассажирское глиссирующее судно проекта А145, построенное в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Это уже шестое судно проекта А145 и первое, построенное в Крыму, предыдущие суда серии строились на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане.





© Фото с сайта fleetphoto.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 83 т.

Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м.

Максимальная скорость хода: 40 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Экипаж: 6 человек

Пассажировместимость: 150 человек

Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru