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Судостроение и судоходство

ССЗ «Залив» построил пассажирское судно

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Скоростное пассажирское глиссирующее судно проекта А145, построенное в Керчи на судостроительном заводе «Залив». Это уже шестое судно проекта А145 и первое, построенное в Крыму, предыдущие суда серии строились на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане.

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 83 т.

Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м.

Максимальная скорость хода: 40 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Экипаж: 6 человек

Пассажировместимость: 150 человек

Фото RedJak с сайта fleetphoto.ru

Крым, Керчь, ССЗ «Залив», пассажирское судно, А145
  • Нет аватара
    25.07.1920:11:08

    Часом, не Севастопольский морской порт заказчик?

    #1145914
    • A_SEVER
      25.07.1920:41:59

      не Севастопольский морской порт заказчик?
      Снято в Ростове-на-Дону, судно везут на Каспий.

      #1145922
  • Artemiy '
    25.07.1921:08:34

    Говорят Залив борется за право строить атомный ледокол

    #1145927
    • A_SEVER
      25.07.1921:15:13

      Залив борется за право строить атомный ледокол
      ССЗ «Залив» нужен для проведения конкурса, в котором победит СК «Звезда».

      #1145930
  • Нет аватара
    25.07.1921:23:21

    На данный момент на «Заливе» самый большой действующий сухой док! 340 метров длиной- не шутки! Соответственно и заказы должны быть под стать… Этот катер для «Залива» — «мелочь пескаришка»!   

    #1145933
    • A_SEVER
      25.07.1921:33:00

      На данный момент на «Заливе» самый большой действующий сухой док!
      Который занят 3 недостроенными судами:

      •  © Фото автора (A_SEVER)

      •  © Фото автора (A_SEVER)

      #1145937
    • MM5
      25.07.1921:49:37

      Доковый комплекс

      Сухой док является одной из важнейших составляющих производственных мощностей «Залива» и обеспечивает строительство 2-3 судов до 70 000 ДВТ в год.

      Основные параметры сухого дока:

      Длина камеры дока — 354,2 м

      Ширина камеры дока — 60,0 м

      Глубина воды в камере — 11,0 м

      Погонная нагрузка на днище: в районе оси дока — 400 т/м, у боковых стен — 200т/м

      Крановое оборудование комплекса:

      козловой кран — 2 шт. по 320 т,

      портальный кран — 5 шт. по 80 т

      позволяет формировать корпуса судов из крупных секций и блоков весом до 600 т.

      Сухой док можно разделить на две части, что позволяет использовать его как однокамерный для крупнотоннажных судов, либо как двухкамерный, обеспечивающий постройку (ремонт) судов на двух независимых позициях. Длина каждой камеры дока может быть изменена путем перестановки съемного промежуточного затвора в любой из четырех предусмотренных для этого специальных пазов.

      #1145942
      • A_SEVER
        25.07.1922:29:10

        Сухой док является одной из важнейших составляющих

        Следует учитывать, что для строительства гражданских судов большого водоизмещения нужны импортные комплектующие, поставка которых в Крым крайне проблематична из-за санкций, а на строительство крупных боевых кораблей у МО нет денег.

        Т.ч. сейчас «Залив» это фактически 2 открытых стапеля.

        #1145951
  • Нет аватара
    25.07.1921:45:23

    Ну вот, могут же иногда и неплохие вещи делать.

    Но плюс всё равно не поставлю. Фото сделано издалека. А если поближе посмотреть, там наверняка опять ржавчина и всякие некрасивые подробности

    #1145941
    • A_SEVER
      25.07.1922:30:00

      Но плюс всё равно не поставлю.
      А минусы всё равно получите!    

      #1145952
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