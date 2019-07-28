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Фотофакты

Центр художественной гимнастики возводится в Сочи

  •  © aoeks.ru

Спортивное сооружение состоит из простых геометрических форм: прямоугольного зала для соревнований с трибунами и тренировочным залом и большого кольца, в котором расположились гостиница, медицинский сектор, бассейн, административные и технические помещения. Общая площадь пятиэтажного здания составит 40,9 тыс. кв.м. Рядом с комплексом запланирована парковка на 194 автомашины и пять автобусов.

  •  © arch-sochi.ru

  •  © arch-sochi.ru

  •  © arch-sochi.ru
http://arch-sochi.ru/2018/08/tsentr...ennoy-gimnastiki-vozvodyat-v-sochi/

строительство
  • Ангатолий Соболев
    28.07.1918:38:36

    На Зимних Олимпийских Играх художественной гимнастики не предусмотрено, конькобежный стадион достался Кафельникову под академию тенниса. Вот Кабаевой и стало обидно.

    #1146424
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