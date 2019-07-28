Центр художественной гимнастики возводится в Сочи

Спортивное сооружение состоит из простых геометрических форм: прямоугольного зала для соревнований с трибунами и тренировочным залом и большого кольца, в котором расположились гостиница, медицинский сектор, бассейн, административные и технические помещения. Общая площадь пятиэтажного здания составит 40,9 тыс. кв.м. Рядом с комплексом запланирована парковка на 194 автомашины и пять автобусов.