Ход строительства новых общественных объектов
Спортивно-культурный комплекс в поселке городского типа Каа-Хем республики Тыва
Единый комплекс Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств в Якутске
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Источник: https://culture.gov.ru/
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