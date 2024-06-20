Ход строительства новых общественных объектов

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Спортивно-культурный комплекс в поселке городского типа Каа-Хем республики Тыва

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Единый комплекс Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств в Якутске

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