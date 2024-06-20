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Фотофакты

Ход строительства новых общественных объектов

 © static.mk.ru

Спортивно-культурный комплекс в поселке городского типа Каа-Хем республики Тыва

 © sk-tezis.ru

Единый комплекс Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств в Якутске

 © yk24.ru

 © vis-group.ru

 © sun9-68.userapi.com

 © sun9-74.userapi.com

 © sun9-37.userapi.com

 © sun9-58.userapi.com

 © sun9-60.userapi.com

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Источник: https://culture.gov.ru/

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