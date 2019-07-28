Лукойл пробурил скважины рекордной длины на месторождении D41 в Балтийском море

ПАО «ЛУКОЙЛ» приступило к промышленной эксплуатации двух скважин на шельфовом месторождении D41 в Балтийском море, строительство которых завершилось 6 февраля и 7 мая 2019 г. соответственно.

Эксплуатация месторождения осуществляется с береговой площадки двумя вновь пробуренными горизонтальными скважинами. Проходка первой скважины составила 7 947 м., в том числе горизонтального участка — 616 м. Длина второй скважины — 7517 м., горизонтального участка ствола — 439 м. Длина пробуренных скважин рекордна для Балтийского моря. Ранее скважины подобной длины были построены ЛУКОЙЛом на месторождении им. Юрия Корчагина в Каспийском море, максимальная из которых — 8,05 км.

Проектные решения по обустройству месторождения с учетом размещения кустовой площадки на суше предусматривают минимально допустимое воздействие на окружающую среду, постоянный удаленный мониторинг технологического процесса, изолированный сбор всех возможных отходов.