В Великий Новгород пришло первое 3-х палубное круизное судно

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Сегодня в истории российского круизного судоходства произошло знаменательное событие — в Великий Новгород пришёл туристический теплоход «Сергей Есенин» компании «Мостурфлот».

Это первое трёхпалубное круизное судно, которое прошло почти по всей реке Волхов!

Круизное судоходство на Волхове стало возможным после того, как на федеральной трассе Р-21 «Кола» был построен новый, более высокий автомобильный мост, а также началось строительство причалов. В 2017 году открыли новый причал в Старой Ладоге, в этом году планируется открыть причал в Киришах. Для того, чтобы «Сергей Есенин» мог дойти по Волхову до Великого Новгорода, высота дымовых труб теплохода была уменьшена на 30 сантиметров. В этом году в августе «Сергей Есенин» ещё раз придёт в Великий Новгород, а со следующего года такие круизы станут регулярными, что будет способствовать развитию туризма в Новгородской и Ленинградской областях.

Для справки — трёхпалубный пассажирский теплоход «Сергей Есенин» проекта Q-065 был построен в 1984 году в Австрии на верфи Österreichische Schiffswerften AG, судно рассчитано на 136 пассажиров.

Фото с сайта mosturflot.ru