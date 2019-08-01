Судзавод «Янтарь» завершил заводские испытания головного траулера «Ленинец»

Завершён основной этап заводских ходовых испытаний головного траулера-сейнера проекта SK-3101R «Ленинец», построенного на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»

Заводские ходовые испытания траулера «Ленинец» начались 12 июля. Судно совершило три выхода в Балтийское море, во время которых были проверены его ходовые качества и работа всех систем и механизмов. В результате испытаний подтверждены технические характеристики судна. На борту траулера работали экипаж и сдаточная команда завода «Янтарь», а также приёмная комиссия заказчика.

Сейчас траулер «Ленинец» находится на акватории завода. На нём проходит ревизия и устранение замечаний, полученных в ходе морских испытаний. По их завершении судно сделает контрольный выход в море и затем будет передано заказчику.

Контракт на строительство трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ «Янтарь» и Рыболовецким колхозом им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) в январе 2016 года.

Головной траулер «Ленинец» заложен в июле 2016, спущен на воду в ноябре 2017 года. 22 июля на втором судне, «Командор», начались швартовные испытания. Третий траулер, «Ударник», в настоящее время готовится к началу швартовных испытаний. Вся серия планируется к передаче заказчику в этом году.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна — 50,6 м, ширина — 12 м, мощность главного двигателя — ок. 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна — возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой (RSW).