Новое предприятие группы компаний «Текстиль М» запущено в Ивановской области

Новое предприятие группы компаний «Текстиль М», специализирующееся на производстве спецодежды для нефтяной промышленности, запущено в Шуе.

Как рассказала исполнительный директор Ольга Каткова, компания ООО «Текстиль М» основана в 1995 году. Предприятие производит спецодежду (куртки, комбинезоны, полукомбинезоны) и средства индивидуальной защиты для нефтегазодобывающих компаний, а также детские комбинезоны. Долгое время производство размещалось на арендованных площадях. С 2013 года начато строительство новой фабрики в Шуе. В 2014 году работы были «заморожены», в 2018 году строительство предприятия возобновлено с привлечением заемных средств. На эти цели направлено 130 млн рублей. На производстве создано 250 рабочих мест.