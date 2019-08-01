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Новые заводы и цеха

Новое предприятие группы компаний «Текстиль М» запущено в Ивановской области

  •  © ivgazeta.ru

Новое предприятие группы компаний «Текстиль М», специализирующееся на производстве спецодежды для нефтяной промышленности, запущено в Шуе.

Как рассказала исполнительный директор Ольга Каткова, компания ООО «Текстиль М» основана в 1995 году. Предприятие производит спецодежду (куртки, комбинезоны, полукомбинезоны) и средства индивидуальной защиты для нефтегазодобывающих компаний, а также детские комбинезоны. Долгое время производство размещалось на арендованных площадях. С 2013 года начато строительство новой фабрики в Шуе. В 2014 году работы были «заморожены», в 2018 году строительство предприятия возобновлено с привлечением заемных средств. На эти цели направлено 130 млн рублей. На производстве создано 250 рабочих мест.
http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=22520

Ивановская область, Текстиль М»
  • Великоросс
    01.08.1911:21:25

    •  © ivanovoobl.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~11:23 01.08.19
    #1147267
  • Нет аватара
    01.08.1914:05:28

    таким предприятиям нужно активнее осваивать розничный рынок

    создавать интернет магазины

    продавать за рубеж

    #1147308
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