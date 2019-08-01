В Москве открылся новый спортивный комплекс

1 августа в районе Косино-Ухтомский в Москве открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Новый комплекс является частью спортивной школы «Косино» и соединен со зданием спортшколы надземным переходом, под которым может проезжать транспорт и пожарные машины.

В трехэтажном здании спортивного комплекса площадью 7,2 тыс. м2 имеется бассейн размерами 50 на 25 метров и 10 дорожек. В комплексе также есть зал сухого плавания со специальными тренажерами для подготовки пловцов, раздевалки на 160 человек, медицинский кабинет, буфет, а еще методический кабинет на 15 учебных мест для проведения инструктажа тренерского состава и организационной работы.

Для проведения тренировок и соревнований в бассейне установлено оборудование, соответствующее стандартам Международной федерации плавания FINA, включая сигнальное оборудование (стойки для указателей поворотов при плавании на спине и стойки с указателями фальстарта) и систему хронометража, позволяющую выводить результаты соревнований на цифровое настенное табло.

Бассейн предназначен как для профессиональных занятий плаванием, так и для отдыха и оздоровления жителей Косино-Ухтомского и Новокосино — двух больших районов за МКАД.

На базе нового комплекса с бассейном планируют открыть отделение водного поло, а также организовать тренировки и обучение дополнительно для 2,5 тысячи человек.

Строительство комплекса начали в ноябре 2015 года и закончили в феврале текущего года.