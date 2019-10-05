О ходе работ на Амурском ГПЗ в сентябре 2019 года

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Прогресс проекта строительства Амурского ГПЗ «Газпрома» в сентябре 2019 года составил 47,5%. Готовность первой очереди завода — 60,9%. Производятся строительные работы на всех шести технологических линиях. Первые две планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. На второй линии ведется монтаж газоперекачивающих агрегатов «Ладога» производства российского предприятия «РЭП Холдинг, на третьей — установка модулей холодного блока на постоянный фундамент. Производится сборка ангаров и монтаж оборудования на основных подстанциях. Завершены работы по расширению причала на реке Зея. На площадку мобилизовано более 24 тыс. строителей.