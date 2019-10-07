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Города и сёла России

Участок набережной в центре Екатеринбурга открылся после реконструкции

 © phototass3.cdnvideo.ru

Участок набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга, за новое благоустройство которого проголосовали жители города, открылся после почти двухлетней реконструкции. Рабочие установили новые скамейки, пешеходные дорожки, освещение.

На пустующей до недавнего времени территории появились дорожки, объемные клумбы, зоны отдыха, детская площадка, первый под открытым небом в городе парк научных развлечений и летняя концертная площадка. Реконструкция осуществлялась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» — за нее, как за объект первоочередного благоустройства, проголосовали более 122 тыс. горожан.

Одну площадку отдали для так называемой познавательной зоны, где установлены конструкции, демонстрирующие законы физики. Кроме того, на набережной укрепили берег, проложили укрытые современным гидроизоляционным материалом пешеходные дорожки. Благодаря этому тротуары смогут впитывать влагу, не оставляя луж после дождя и таяния снега.

В 2019 году в Свердловской области работы по благоустройству территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» идут в 50 муниципалитетах и оцениваются более чем в 2 млрд рублей.

 © globalcity.info

 © globalcity.info

 © globalcity.info

 © globalcity.info

 © globalcity.info

 © globalcity.info

 © globalcity.info

 © globalcity.info

 © globalcity.info

 © globalcity.info

 © globalcity.info
Источник: https://futurerussia.gov.ru/naciona...nburga-otkrylsa-posle-rekonstrukcii

благоустройство, Екатеринбург
  • Нет аватара Cinik
    07.10.1923:46:43

    Цивильно.

    #1163687
  • Нет аватара LAP17
    07.10.1923:46:51

    На удивление красивый город, Е-бург, особенно для промышленного города. Надо будет съездить туда.

    #1163688
    • Нет аватара sewa1965
      08.10.1905:17:53

      красивый город, Е-бург, особенно для промышленного города

      приезжай ,посмотри. на помершую промышленность .(заплатишь? )экскурсию проведу по разгромленным заводам

      #1163735
      • Нет аватара LAP17
        08.10.1906:33:38

        sewa1965,

        заводы по производству никому не интересных 500 миллионов пар калош и миллиардов тонн чугуна в 21 веке не нужна, как и необразованные работяги, неспособные даже адекватно прореагировать на комментарий на совсем другую тему.

        #1163738
        • Нет аватара sewa1965
          08.10.1906:55:26

          500 миллионов пар калош и миллиардов тонн чугуна в 21 веке не нужна,

          Грамотный маркетинг ! и всё это продаётся !

          #1163741
          • Нет аватара LAP17
            09.10.1902:22:19

            sewa1965,

            Так что вас останавливает? Вложите СВОИ деньги, оживите завод, выпускайте и продавайте, если вы считаете, что это нужно. Так нет, — вы же хотите, чтобы кто-то другой вложился (государство) в абсолютно убыточные проекты, т. е., понимаете, что они убыточны, и не хотите рисковать. Значит, кто-то другой должен рисковать народными деньгами, чтобы создавать вам рабочие места? Слава богу, эпоха СССР-комми-идиотии ушла. Современная РФ не будет тратить деньги ВСЕХ налогоплательщиков, чтобы устроить 165 тысяч 60+ летних бывших членов КПСС и нынешних членов КПРФ, которые так и не удосужились получить специальность.

            Кто вам мешает построить комми-социализм на острове где-нибудь в северных морях и доказать, что он имеет право на существование? Вас 165 тысяч, вот и постройте огромный завод с подсобным хозяйством, а мы посмотрим, как долго вы его будете строить, и как долго он протянет. Почему надо обязательно втягивать в комми-аферы всю Россию? В США, например, постройте коммунизм — они вас тут заждались уже. Своими идеями маркетинга с ними поделитесь.   

            Отредактировано: LAP17~02:24 09.10.19
            #1163973
  • запчасти ТВЭКС запчасти ТВЭКС
    08.10.1912:08:39

    что подразумевается «научных развлечений»?

    #1163781
  • Dummybummy Dummy Dummybummy Dummy
    08.10.1915:17:24

    Сердце радуется    

    #1163820
  • Нет аватара sewa1965
    08.10.1916:03:19

    В Питере построили набережную — в два раза быстрее и дешевле екатеринбургской.

    https://66.ru/n...Fzen.yandex.com

    Набережная Исети

    Протяженность — около 830 метров от улицы Малышева до улицы Куйбышева.

    Время реконструкции — больше 1 года.

    Стоимость строительных работ — 154 млн рублей

    .

    Набережная Карповки

    Протяженность — около 910 метров от улицы Чапаева до улицы Петропавловской.

    Время реконструкции — 4 месяца.

    Стоимость строительных работ — 65 млн рублей,

    #1163836
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