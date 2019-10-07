Участок набережной в центре Екатеринбурга открылся после реконструкции

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Участок набережной реки Исеть в центре Екатеринбурга, за новое благоустройство которого проголосовали жители города, открылся после почти двухлетней реконструкции. Рабочие установили новые скамейки, пешеходные дорожки, освещение.

На пустующей до недавнего времени территории появились дорожки, объемные клумбы, зоны отдыха, детская площадка, первый под открытым небом в городе парк научных развлечений и летняя концертная площадка. Реконструкция осуществлялась в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» — за нее, как за объект первоочередного благоустройства, проголосовали более 122 тыс. горожан.

Одну площадку отдали для так называемой познавательной зоны, где установлены конструкции, демонстрирующие законы физики. Кроме того, на набережной укрепили берег, проложили укрытые современным гидроизоляционным материалом пешеходные дорожки. Благодаря этому тротуары смогут впитывать влагу, не оставляя луж после дождя и таяния снега.

В 2019 году в Свердловской области работы по благоустройству территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» идут в 50 муниципалитетах и оцениваются более чем в 2 млрд рублей.

© globalcity.info

© globalcity.info

© globalcity.info

© globalcity.info

© globalcity.info

© globalcity.info

© globalcity.info

© globalcity.info

© globalcity.info

© globalcity.info

© globalcity.info