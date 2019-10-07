Танкер «Санкт-Петербург» на стапеле СК «Звезда»

© Фото из открытых источников

Танкер «Санкт-Петербург» проекта 114К класса «Афрамакс» на открытом стапеле судостроительного комплекса «Звезда». Судно было заложено в Большом Камне 11 сентября 2018 года, но построено в Южной Корее.