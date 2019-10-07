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Фотофакты

Танкер «Санкт-Петербург» на стапеле СК «Звезда»

 © Фото из открытых источников

Танкер «Санкт-Петербург» проекта 114К класса «Афрамакс» на открытом стапеле судостроительного комплекса «Звезда». Судно было заложено в Большом Камне 11 сентября 2018 года, но построено в Южной Корее.

Приморский край, Большой Камень, «Звезда», танкер, 114К, «Санкт-Петербург»
  • Katamaran Katamaran
    07.10.1916:35:42

    Из текста описания ничего не понял. Заложено в Большом Камне. Построено в Южной Корее. Но, вот оно на фото наполовину собранное в Большом Камне?

    #1163534
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1917:02:44

      оно на фото наполовину собранное в Большом Камне?

      Танкер практически полностью (за исключением небольшого носового блока корпуса) построен в Южной Корее и с помощью построенного в Китае плавучего дока поднят на открытый стапель «Звезды».

       © Фото из открытых источников

      Носовой блок собирается в Большом Камне из отдельных секций, которые также были изготовлены в Южной Корее и потом доставлены на «Звезду». После стыковки носового блока с остальной частью судна танкер будет торжественно спущен на воду.

      Отредактировано: A_SEVER~17:24 07.10.19
      #1163546
      • Katamaran Katamaran
        07.10.1917:04:14

        То есть от Звезды 90 процентов — отверточная сборка. 10 процентов — строительство танкера?

        #1163547
        • A_SEVER A_SEVER
          07.10.1917:11:26

          То есть от Звезды 90 процентов — отверточная сборка.
          В этом нет необходимости — корейцы пригнали уже готовое судно.

          Т.ч. не «отвёрточная сборка», а скорее «прикручивание шильдика».

          Шильдик правда достаточно объёмный получился:

           © Фото с сайта dcss.ru © Фото с сайта dcss.ru

          #1163551
          • Katamaran Katamaran
            07.10.1917:35:40

            Грустно это как-то все.

            #1163559
            • Нет аватара Штехель
              07.10.1919:33:10

              а что грустного есть опыт постройки таких судов? ЮК мировой лидер по строительству танкеров и газовозов — логично перенимать опыт проектирования и покупать суда у них.

              #1163601
              • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
                07.10.1920:14:50

                Покупают-то стабильно, а вот со строительством пока откровенно не фонтан. Я уже молчу за собственное проектирование. В планах 2018 года рассматривалось участие корейцев лишь в плане постройки кормовой части и поставке арматуры.

                А по факту вышло в корне наоборот, только нос сами сделали, и тот из импортных компонентов.

                Отредактировано: Дмитрий Гунин~20:18 07.10.19
                #1163616
                • Нет аватара Штехель
                  07.10.1923:23:34

                  так блин предприятие еще в процессе организации — это я про Звезду. Ну и главное ЮК одна из ведущих стран в плане производства высококачественной стали, уже даже япы у них прокат покупают, на свои конвееры при том что и сами немало льют. Я так догадываюсь что у нас и с металлопрокатом проблемы для таких судов. Металл для тех же автомобилей вроде как до недавного времени так же весь изза границы шел, потому как наш был полное говно из готорого только уралы да уазики собирать. Вообще по прокату по сути полный швах — наши любимые российские металлурги не на грамм не заморачивались(не инвестировали) в производстве высококачественной стали и проката — они просто дают вал различных чушек и арматуры и рады экспортной выручке с этого. А вкинуть бабла в современное производстов классной стали это не про них, хотя вроде как рельсы и прокат для автозаводов уже делают у нас .

                  А по организации постройки кораблей думаю проблема не сколько в проектировании — это освоить можно да и по сути все на компах сейчас, а главная проблема в том кто это все будет строить то есть бригады сварщиков, кройщиков и других рабочих куча инженеров которые на объекте будут все время контролировать ход работ и т. п. .

                  Так что горевать надо не о том из чего и где произведен то или иное судно, а о том что коллектив предприятия еще в процессе набора. Часто говорят мол мало платят сварщикам никто туда и не идет, а у нас что много хороших сварщиков? Прям толпы, рукажопов полно которые мнят себя сварщиками, специалистов единицы. В большой стране СССР строительства судов были по всей стране и в разы большем количестве и то были напряги со стройкой по срокам, но там блин был выбор специалистов — да и подготовка в ПТУ была на голову выше чем сейчас. Так что проблема нашей судостроительной отрасли я считаю восновном в людях — в нехватке квалифицированных кадров как рабочих так и инженеров.

                  Отредактировано: Штехель~23:24 07.10.19
                  #1163670
                  • Нет аватара Vladimir_VB
                    08.10.1915:41:38

                    наши любимые российские металлурги не на грамм не заморачивались(не инвестировали) в производстве высококачественной стали и проката

                    Инвестировали, и за последние годы почти полностью обновили производство. Трубники еще 10 лет назад покупали под миллион тонн в год листа за рубежом для труб большого диаметра, а сейчас все свое. Но все уперлось логистику, металлургические заводы расположены внутри страны, а доставить листы стали размером 5000×25000 мм на Дальний восток по ЖД не получается. Ближайший к морю стан 5000 «Северстали» находятся в Колпино (Санкт Петербург), можно сравнить маршрут до «Звезды» от Питера и от Кореи. Сечин заявил, что будет строиться металлургический комбинат в Приморье. А раз суда Корейские, лекала скорее тоже, технологии рассчитаны на листы которые перевозятся по морю. Почему нельзя сваривать на месте два листа длинной 12 метров, лучше спросить у сотрудников «Звезды», опыт перевозки таких листов есть.

                    По поводу «отверточной сборки», кто представляет как запускаются крупные предприятия знает, что на проектную мощность завод выходит примерно за год, и чтобы не упускать время уже сейчас параллельно отрабатывается технология сборки.

                    #1163828
                    • Нет аватара Штехель
                      08.10.1920:53:27

                      ясно то есть с прокатом вроде как решили проблему. ну что ж хорошо. прокат для труб это конечно жесть, хорошо что его заместили.

                      #1163901
                • Нет аватара Igor_U
                  08.10.1907:49:35

                  В планах 2018 года рассматривалось участие корейцев лишь в плане постройки кормовой части и поставке арматуры.

                  В чьих планах? Кем рассматривалось?

                  Вроде не секрет, что Звезду ещё будут строить и строить. И в виду того, что соответствующих мощностей на Звезде ещё нет, то на начальном этапе будет вестись сборка танкеров из блоков, построенных в Корее.

                  Завод ещё не достроен, а уже принимает участие в постройке, так сказать, тем чем может.

                  #1163742
            • Нет аватара my.sdelanounas
              07.10.1921:07:54

              Скорее не грустно, а загадочно, почему так все сложно.

              #1163632
              • Нет аватара mmx
                08.10.1904:59:32

                Потому что завод еще строится. Чтобы загрузить уже построенные мощности придумали такую хитрую схему. Вот когда достроят полностью — тогда и корабли будут сами полностью делать.

                #1163733
          • Нет аватара равлик
            07.10.1922:29:32

            Вопрос к A_SEVER,а с гарантией как,если судно собрано на двух верфях?Если вы в теме,то должны знать про ситуацию с постройкой того же Василевского

            #1163645
            • A_SEVER A_SEVER
              07.10.1923:37:42

              а с гарантией как
              Перед заказчиком всегда отвечает поставщик.

              Раз контракт подписан со «Звездой», то ей и отвечать в случае чего.

              #1163681
      • Нет аватара kostya251189
        07.10.1917:06:24

        а вопрос тогда такой — а что тогда строит Звезда? Если в основном идет строительство в Южной Корее? Смысл этого таскания туда-сюда?

        #1163548
        • A_SEVER A_SEVER
          07.10.1917:22:10

          а что тогда строит Звезда?
          СК «Звезда» героически 3-й год строит судно снабжения для «Роснефти», и в вялотекущем режиме — 4-й год строит доковый комплекс для ВМФ.
          Смысл этого таскания туда-сюда?
          Смысл прост — самостоятельно «Звезда» этот танкер ещё бы несколько лет строила.

          А так подписал контракт, провёл церемонию закладки, заплатил деньги корейцам, и через год получил готовое судно, которое можно испытывать и передавать заказчику.    

          Отредактировано: A_SEVER~17:26 07.10.19
          #1163555
          • Нет аватара cherev
            07.10.1917:33:49

            SEVER меня расстроил!

            Я с гордостью читаю, ай какие молодцы, столько заложили, столько твердых контрактов.

            А по сути ни хрена еще работа полным ходом не идет?

            #1163557
            • Human RS Human RS
              08.10.1904:04:16

              Я с гордостью читаю, ай какие молодцы, столько заложили, столько твердых контрактов.

              А по сути ни хрена еще работа полным ходом не идет?

              Аналогично думал. А по факту пока очковтирательство какое-то.

              Отредактировано: Human RS~04:04 08.10.19
              #1163726
          • Katamaran Katamaran
            07.10.1917:36:34

            А секции с Звезды тоже в Корею отправлять будут чтоли?

            #1163560
            • A_SEVER A_SEVER
              07.10.1917:47:30

              А секции с Звезды тоже в Корею отправлять будут чтоли?
              Нет, «Звезда» делает секции для судна снабжения и дока, зачем их в Корею отправлять?

              #1163565
        • Katamaran Katamaran
          07.10.1917:35:23

          Смысл этого таскания туда-сюда?
          зато при деле

          #1163558
      • Игорь Brick
        07.10.1917:06:42

        А смысл?

        #1163549
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    07.10.1917:39:07

    Думал, через пару-тройку лет с гордым видом спустят на воду первый построенный в РФ крупнотоннажный танкер свыше 100 тыс. тонн, а по сути оказалось, что какие-то потемкинские деревни мутят под видом самого крупного в стране судостроительного комплекса.

    Импортозамещение, как оно есть     Сори за прямоту, накипело.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~17:43 07.10.19
    #1163561
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1917:54:04

      Думал, через пару-тройку лет с гордым видом спустят
      Спустить с гордым видом должны уже в конце этого или в начале следующего года.

      Вообще спуск планировали в сентябре, но «Звезда» не успела нос собрать.

      #1163567
    • Нет аватара ilya82
      07.10.1918:00:32

      Дмитрий, по сути на «Звезде» еще нет полного производственного цикла. Верфь еще строится, построено примерно 40% от запроектированного, и будет строиться еще несколько лет. По мере открытия новых цехов, будет увеличиваться и доля самостоятельно выполняемых работ, будут подготовлены новые кадры, отлажены производственные цепочки. Через лет 5 завод выйдет на полную мощность. Корейцы десятилетиями отлаживали производственные цепочки и взаимодействия, готовили кадры, оттачивали технологии. Вы хотите, чтобы у нас этот путь молниеносно был пройден? Что за подход? Лежу на печи, а оно само все должно получаться и желательно быстренько? Они квалифицированных сварщиков со всей страны собирают, перекупая их более высокой зарплатой с существующих производств. А если где-то прибыло, значит в другом месте этих сварщиков убыло. А Роснефти, Новатеку и Газпромнефти нужны суда, они могли их просто купить в Корее на 25-30% дешевле и кучками. Вместо этого Роснефть занимается танцами с бубнами, строя и загружая, пусть и постепенно, пока еще незавершенную верфь.

      Отредактировано: ilya82~18:02 07.10.19
      #1163570
      • Нет аватара Solncevorot
        07.10.1921:22:52

        Согласен. Читатели даже не представляют насколько это сложный процесс.

        Можно было бы, наверное, достроить верфь полностью, разрезать красную ленточку, потом три года набирать персонал, обучать, отлаживать процессы, и лишь после этого начать строить суда.

        Считаю, что делают правильно. Построили цех, набрали рабочих, тут же под него какую-то работу организовали. Завод должен раскочегариться, научиться работать слаженно. А это время, время, набитые шишки и много труда. Так что лучше с ходу не браться за работу, где цена ошибки слишком велика. Постепенно все будет.

        #1163635
      • Нет аватара alex_uns
        07.10.1922:50:37

        Правильно, совершенно согласен. Еще рано спрашивать на 100%, когда своя технологическая цепочка не готова еще даже наполовину.

        Идея сейчас иметь поскорее танкеры, на которые не наложишь санкции.

        #1163654
        • A_SEVER A_SEVER
          07.10.1923:11:45

          своя технологическая цепочка не готова еще даже наполовину
          Хотя строительство СК «Звезда» идёт уже 10 лет.

          #1163662
    • Нет аватара my.sdelanounas
      07.10.1921:10:52

      А где тут хоть слово про импортозамещение? или у вас фантазии на большее не хватает?

      #1163633
  • Andrew1986 Andrew1986
    07.10.1917:54:08

    Как мне помнится, недавно была статья, в которой говорилось, что первые несколько Афрамаксов будет построены с помощью корейцев, а далее Звезда сама. Получит опыт и знания от корейцев, т.к. ни в СССР ни в России суда подобного класса не строились. Ну вот посмотрим как будут дела обстоять со следующими Афрамаксами.

    #1163568
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1918:03:49

      т.к. ни в СССР ни в России суда подобного класса не строились

      В 2010 году «Адмиралтейские верфи» построили танкеры «Кирилл Лавров» и «Михаил Ульянов», у которых дедвейт меньше, но длина больше, чем у строящихся в Корее «Афрамаксов».

      #1163573
  • я свой я свой
    07.10.1918:13:55

    проблема кадры. там реально мало людей, реально работать некому. а есть ещё и лентяи, и тунеядцы, и офисные клерки, как и везде. ну и реально работа на стапелях тяжелая, либо жара, либо холод.

    Отредактировано: я свой~18:14 07.10.19
    #1163577
    • Нет аватара MusclePump
      07.10.1919:08:16

      Это показывает насколько с советских времен упал престиж рабочего физически. Создали авторитет всяким менеджерам и экономистам, которые сидят в теплых зданиях и кофе пьют.

      Люди не хотят идти на физически трудные работы и это надо менять иначе не создать нам таких верфей и не только верфей.

      Следствие всего этого — дефицит всяких сварщиков и других рабочих профессий.

      Да и вообще поскольку у нас не плановая экономика как при СССР, где знали сколько нужно тех же сварщиков для экономики и соответственно данное количество готовили в профтехучилищах. А сейчас мы ситуативно ищем сварщиков со всей страны для одной большой верфи.

      Отредактировано: MusclePump~19:11 07.10.19
      #1163588
      • visitor331111 . visitor331111 .
        07.10.1920:13:39

        Платить надо соответственно и тогда кадры появятся.Несколько лет назад работали у нас сварщики из Дании от MAN по исправлению дефекта главного двигателя,все молодые 28-35 лет,отличные спецы,но зарплата у них 1000 евро в день была и они не рвались в клерки офисные…

        #1163615
        • Нет аватара Rockets
          07.10.1922:06:01

          у нас сварщики из Дании от MAN по исправлению дефекта главного двигателя,все молодые 28-35 лет,отличные спецы,но зарплата у них 1000 евро в день была и они не рвались в клерки офисные…

          Настало время афегительных историй. А что не в час? Звиздеть, так звиздеть

          #1163642
          • Нет аватара stolp
            08.10.1912:04:19

            Думаю я знаю откуда взялась цифра 1000 в день. Если заключать контракт с европейцами на выезд специалиста в Россию, то примерно столько (чуть меньше скорее) нужно за него заплатить. Это не зарплата, а: зарплата+командировочные+ комиссия организации направляющей спеца+налоги и выплаты за гастробайтера. вот и этой суммы и выросла байка про бешенную зарплату

            #1163780
        • Нет аватара Штехель
          07.10.1923:34:45

          )))) хорошая шутка про 1койро в день, мой знакомый программист в Копене в месяц меньше раза в два зарабатывает, а тут сварщик 20койров в месяц ))) класс ! Нафига голову напрягать 6 лет ВУЗ заканчивать, программером становится, окончил ПТУ в копене и вперед по 20ке ойро в месяц рубить )))). Так для смеху это выходит что он получает как врач в пендостане ))) вот пендосы тупые учатся на врачей, тратят годы и бабло, если можно ПТУ окончить и махануть в Данию бабло рубить )))

          Давай исчо про афигительные зарплаты работяг в европе.

          #1163678
          • visitor331111 . visitor331111 .
            08.10.1916:18:37

            Понимаю почему все так накинулись на меня:уж очень много 1 тыс. евро в день,могу согласиться, что это не только зарплата ,но и командировочные очевидно :так как работы проводились в Астории,США.Но при этом, такого рода сварщики-товар штучный,они по аналогии с хирургами ,делают операции на сердце судна-ГД.Так что их зарплата может превосходить зарплату и программиста и инженера и управленца…

            #1163839
            • Нет аватара Штехель
              08.10.1920:03:48

              спасибо поржал про работягу работа которого сложне работы программиста и инженера, не зря наверное на сварщика учат 2 года, а не 6сть .

              ну, а если это была командировка то не стоит вообще такие бредни писать которые на голову не налазят, про уникальных работяг которые на Земле по 1к ойро в день зарабатывают можно думаю сосчитать на пальцах одной руки. Разве что если сварщика в космос запустить либо, сварщик глубоководник — то да можно предположить, потому как условия экстримальные, либо работа сварщиков в горячих точках под эгидой ООН и т. п.

              Отредактировано: Штехель~20:09 08.10.19
              #1163891
      • Нет аватара Karbofos
        08.10.1901:31:17

        В спб полно молодежи работает на верфях. Я сам работаю и недостатка какого-то престижа не чувствую т.к. зарабатываю ощутимо больше средней з.п. по городу. И на Звезду хотел бы поехать. Но не меньше чем за 120 тысяч. Это меньше двух тысяч долларов, меньше того что получают корейцы, что построили этот афрамакс. Если нужны кадры пусть платят. Я думаю будут платить, если хотят чтобы от верфи был толк. И никакого вопроса престижа тут нет.

        #1163716
  • Нет аватара MusclePump
    07.10.1919:14:22

    Вообще я бы не стал публиковать данное поскольку почти все сделано в Южной Корее, а публиковать бы начал когда начали сами делать. Понятно что это скоро не будет, а лет через 5 так как чудес не бывает и нужно терпеть пока не поставим на ноги свое.

    #1163593
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1919:54:58

      публиковать бы начал когда начали сами делать
      Стыковать 2 части судна будут на нашем стапеле.

      #1163610
      • Нет аватара Karbofos
        08.10.1901:18:32

        Там не совсем две части. Нос состоит не из 1 блока. Вы выкладывали фото носогого блока выше. Это один из блоков около самого бульба. Голиаф поднимает 1200 тонн максимум. Этот блок не превышает этой массы. А вся носовая часть, которую предстоит собрать из блоков не меньше 20 тысяч тонн. Сравните фото того что пригнали с рендером. Судно достроено до вертолетной площадки.

         © angi.ru

        Ну еще электромонтажные работы как минимум. Швартовочные шпили, якорные шпили, пожаротушение, носовые огни, прожектора, освещение открытой части как минимум из электрики. Трубопроводы.

        Это немного от проделанной корейцами работы, но и не один блок, который предстоит приварить.

        Отредактировано: Karbofos~01:23 08.10.19
        #1163712
        • DV DV
          08.10.1904:44:52

          Там нет шпилей. Есть два брашпиля и швартовные лебёдки. Уверенно и со своей ответственностью об этом заявляю, так как работаю на Афрамаксах.

          #1163729
    • EyeSauronn . EyeSauronn .
      07.10.1922:50:09

      да, разрушить заводы в 90 стых, можно было за 1 день, а создать снова, нужно года.

      Отредактировано: EyeSauronn .~22:51 07.10.19
      #1163653
    • Нет аватара Jub
      08.10.1910:20:46

      Вообще я бы не стал публиковать данное поскольку почти все сделано в Южной Корее

      Тогда это опубликовали бы враги и начали истерику о тупых русских, вот и все.

      #1163762
  • Нет аватара Lyudov
    07.10.1921:01:06

    Вроде судно снабжения должно быть на стапеле, но его не видно.

    А что за АПЛ у соседей?

    #1163629
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1921:24:38

      судно снабжения должно быть на стапеле, но его не видно
      Стоит между танкером и доком «Паллада».
      А что за АПЛ у соседей?
      Наверное «Челябинск».

      #1163636
      • DV DV
        08.10.1904:46:10

        Соседи на днях выйдут на митинг. Рабочий день им сократили наполовину со всеми вытекающими.

        #1163730
  • Дима Толкачев
    07.10.1922:05:24

    Ну чтобы сгладить малоприятное впечатление, скажу, что для финской верфи в Хельсинки, блоки для сборки судов поставляют Янтарь и Выборгский завод, последний вот уже регулярно в течении нескольких лет отправляет также блоки для верфи в Турку, которая строит огромные круизные лайнеры, построенный этой верфью самый большой лайнер Allure of the Seas, имеет также в своей конструкции блок секции изготовленные в Выборге, а например серия из 5 лайнеров типа Voyager of the Seas полностью оснащена российскими винтами, финские да и не только корабелы очень ценят винты российского производства и постоянно их заказывают, так что не все так грустно

    #1163641
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1923:33:55

      для финской верфи в Хельсинки, блоки для сборки судов поставляют Янтарь
      ПСЗ «Янтарь» делал корпусные блоки для ледокола «Балтика», который заложили в Калининграде, а строили в Хельсинки. А так основным поставщиком блоков для AHS является Клайпеда.

      #1163677
  • Нет аватара Cinik
    07.10.1923:17:05

    Помнится, несколько лет назад подобный срачЪ был на тему автопрома. Почему отвёрточная сборка?! Позор!!!111

    И ведь судостроение немного трудоёмче автомобилестроения.

    #1163666
    • DV DV
      08.10.1904:51:41

      Судостроение в сотни раз сложнее и масштабнее автомобилестроения. Вы хоть раз видели вживую судовой главный двигатель хотя бы на 11200 л.с. Вы даже не знаете, что он только в высоту с пятиэтажный дом. И это ещё двигло средней мощности. Я даже не стану развивать тему о начинке танкера. О том, что есть котлы, сепараторы, инсинераторы, скрубберы, грузовые турбины(если паровик), фрамовская система и многое, многое другое.

      #1163731
  • Нет аватара valeriy_r
    08.10.1911:41:04

    Странная новость конечно. Но я в ней вижу что-то похожее на нашу нефтянку — одно время (конец 90х — начало 2000х) в сложных нефтесервисных делах были сплошные экспаты, американцы в основном. Но прошло время, заменили не только сотрудников, а во многом и сами эти нефтесервисные компании. Да, специалистов не было, квалификации не было, но наши ребята научились достаточно быстро. Хочется надеяться что-то же будет и в судостроении, были бы деньги и желание. И, проводя аналогии с нефтянкой — некоторые из тех инженеров кто тогда оказался у старта всего этого процесса сделали очень крутую карьеру (а кто-то и свой бизнес), скорей всего невозможную в настоящее время.

    #1163776
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