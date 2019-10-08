«ЕвроХим» запустил производство минеральных удобрений в Новом Осколе

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Компания «ЕвроХим» завершила модернизацию своей производственной базы в Новом Осколе Белгородской области.

Здесь начато производство инновационных продуктов, способствующих снижению затрат на внесение минеральных удобрений — ингибированного карбамида КАС-32, КАС+S.

В прошлом году здесь также была запущена линия по производству карбамида ЮТЕК мощностью 35т/ч.

Лидер в сегменте жидких азотных удобрений КАС-32 практически не содержит свободного аммиака, что исключает потери действующего вещества из удобрений от хранения до внесения. Во время использования КАС-32 сохраняется на 40% больше азота в сравнении с гранулированными формами азотных удобрений. Он востребован для всех культур на любых почвах и дает растениям доступное питание даже в засушливых условиях. Содержащее серу удобрение КАС+S не только дает прибавку урожая на 5-10%, но и напрямую влияет на качество продукции, увеличивая содержание клейковины, масличность и содержание белка в зерновых, сое, подсолнечнике.

Карбамид ЮТЕК — это первый и на данный момент единственный в России продукт с ингибитором уреазы для повышения эффективности азотного питания. На сегодняшний день это одно из самых эффективных азотных удобрений в мире. Революционная технология позволяет добиться замедления процессов перехода форм азота из амидной в аммонийную и использовать продукт без заделки, не опасаясь потерь, — непродуктивные потери снижаются до 60%, а продолжительность азотного питания увеличивается на две недели. А это прямая колоссальная экономия для хозяйств.

За 3 года с момента запуска промплощадки в Новом Осколе возможности хранения продукции выросли в 3,3 раза. Общие складские мощности составляют 9200 м2, в том числе склад аммиачной селитры теперь занимает площадь 2 750 м2 и может вмещать до 5 000 тонн удобрений.