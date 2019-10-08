Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

В селе Пески Воронежской области открыли детский сад

 © riavrn.ru

В селе Пески Поворинского района открыли детский сад «Радуга» на 220 мест. Дошкольное учреждение рассчитано на 11 возрастных групп. В нем работают четыре группы, которые посещают 102 ребенка в возрасте от двух до семи лет.

В штате — 24 сотрудника. Воспитанники и воспитатели перешли сюда из старого сельского детсада.

На строительство детскогго сада потратили более 173 млн рублей в рамках областной программы «Развитие образования Воронежской области».

 © povoradm.e-gov36.ru
Источник: https://riavrn.ru/districts/povorin...kom-sele-peski-otkryli-detskiy-sad/

новый детсад, сельская жизнь, , Воронежская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,