В селе Пески Воронежской области открыли детский сад
В селе Пески Поворинского района открыли детский сад «Радуга» на 220 мест. Дошкольное учреждение рассчитано на 11 возрастных групп. В нем работают четыре группы, которые посещают 102 ребенка в возрасте от двух до семи лет.
В штате — 24 сотрудника. Воспитанники и воспитатели перешли сюда из старого сельского детсада.
На строительство детскогго сада потратили более 173 млн рублей в рамках областной программы «Развитие образования Воронежской области».
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