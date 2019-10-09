Новосибирская область приступила к отправке продукции АПК на экспорт новым способом

© ksonline.ru

Из Новосибирской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке АО «Российский экспортный центр» запущен новый способ доставки грузов железнодорожным транспортиром до портов Владивостока во флекситанках, призванный помочь экспортерам Сибири.

8 октября из Новосибирска в порт Владивосток отправился ускоренный флекси-поезд «Европак», в составе которого — 74 контейнера с рапсовым маслом. Груз предназначен для Китайской Народной Республики. В порту контейнеры перегрузят на морские суда и отправят в китайские порты. В перспективах — прямые железнодорожные доставки контейнеров с наливными грузами в КНР - современная технология транспортировки позволяет обойтись без привычных цистерн, существенно снизить логистические затраты.

При условии наращивания АПК Новосибирской области объемов экспорта (в 2018 году экспорт сельзох и пищевой продукции составил 180 млн долларов), новый способ транспортировки может помочь экспортерам Сибири снизить логистические затраты.

Для Новосибирской области, расположенной в центре континента, далеко от транспортных коридоров в зарубежные страны, поиск путей для снижения затрат на транспортировку экспортируемой продукции очень актуален. Ведь из-за более высоких логистических расходов экспортеры региона находятся в условиях неравной конкуренции с коллегами из европейской части страны.