Завод по производству стальных радиаторов открылся в Подмосковье

© 360tv.ru

В России открылся второй за три дня крупный завод по производству стальных радиаторов. Почин Владимирской области поддержала Московская.

10 октября в подмосковном Ступино состоялось открытие первой очереди завода по производству стальных бытовых радиаторов немецкой компании Kermi. Начат монтаж второй линии.

Завод расположился на территории индустриального парка «Ступино-1» на площади 5 гектаров, площадь здания завода 14,5 тыс. м. На предприятии предусмотрены 2 линии по производству широкого спектра инновационных и энергоэффективных радиаторов Kermi.

На заводе запланировано производство широкого спектра стальных панельных радиаторов Kermi серий Profil, Plan и Line высотой от 200 до 900 мм и длинной от 400 до 3000 мм

Общая производственная мощность предприятия составит 600 тысяч штук стальных панельных радиаторов в год. В проект вложено 1,4 млрд рублей.

Создано 50 рабочих мест.

© 360tv.ru

Из обычного листа стали радиатор получается всего за 15 минут. Главное преимущество перед конкурентами — умная система нагревания, она помогает повысить температуру воздуха в помещении быстрее.

«Теплоноситель, который попадает в сам радиатор, обогревает его не весь сразу, а попадает сначала в переднюю панель, и вы сразу получаете так называемое радиационное тепло. То есть появляется ощущение, что вы сидите рядом с огнем», — рассказал директор по продажам Максим Мартынов.

Инвестором проекта выступила немецкая компания Kermi GmbH, которая является дочерним предприятием швейцарского холдинга Arbonia AG. Общий объем инвестиций в проект «АФГ РУС» превысит 2 миллиарда рублей, а количество рабочих мест доведут до 150.

Компания Kermi входит в группу AFG и является одним из лидеров рынка радиаторов отопления в Европе. Головной офис находится в Нижней Баварии.

https://360tv.ru/news/tehnologii/zavod-po-proizvodstvu-umnyh-batarej-otkryli-v-stupine-na-sozdanie-odnoj-ujdet-vsego-15-minut/