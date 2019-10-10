Завод по производству стальных радиаторов открылся в Подмосковье
В России открылся второй за три дня крупный завод по производству стальных радиаторов. Почин Владимирской области поддержала Московская.
10 октября в подмосковном Ступино состоялось открытие первой очереди завода по производству стальных бытовых радиаторов немецкой компании Kermi. Начат монтаж второй линии.
Завод расположился на территории индустриального парка «Ступино-1» на площади 5 гектаров, площадь здания завода 14,5 тыс. м. На предприятии предусмотрены 2 линии по производству широкого спектра инновационных и энергоэффективных радиаторов Kermi.
На заводе запланировано производство широкого спектра стальных панельных радиаторов Kermi серий Profil, Plan и Line высотой от 200 до 900 мм и длинной от 400 до 3000 мм
Общая производственная мощность предприятия составит 600 тысяч штук стальных панельных радиаторов в год. В проект вложено 1,4 млрд рублей.
Создано 50 рабочих мест.
Из обычного листа стали радиатор получается всего за 15 минут. Главное преимущество перед конкурентами — умная система нагревания, она помогает повысить температуру воздуха в помещении быстрее.
«Теплоноситель, который попадает в сам радиатор, обогревает его не весь сразу, а попадает сначала в переднюю панель, и вы сразу получаете так называемое радиационное тепло. То есть появляется ощущение, что вы сидите рядом с огнем», — рассказал директор по продажам Максим Мартынов.
Инвестором проекта выступила немецкая компания Kermi GmbH, которая является дочерним предприятием швейцарского холдинга Arbonia AG. Общий объем инвестиций в проект «АФГ РУС» превысит 2 миллиарда рублей, а количество рабочих мест доведут до 150.
Компания Kermi входит в группу AFG и является одним из лидеров рынка радиаторов отопления в Европе. Головной офис находится в Нижней Баварии.
https://360tv.ru/news/tehnologii/zavod-po-proizvodstvu-umnyh-batarej-otkryli-v-stupine-na-sozdanie-odnoj-ujdet-vsego-15-minut/
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