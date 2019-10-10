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Новые заводы и цеха

Завод по производству стальных радиаторов открылся в Подмосковье

 © 360tv.ru

В России открылся второй за три дня крупный завод по производству стальных радиаторов. Почин Владимирской области поддержала Московская.

10 октября в подмосковном Ступино состоялось открытие первой очереди завода по производству стальных бытовых радиаторов немецкой компании Kermi. Начат монтаж второй линии.

Завод расположился на территории индустриального парка «Ступино-1» на площади 5 гектаров, площадь здания завода 14,5 тыс. м. На предприятии предусмотрены 2 линии по производству широкого спектра инновационных и энергоэффективных радиаторов Kermi.

На заводе запланировано производство широкого спектра стальных панельных радиаторов Kermi серий Profil, Plan и Line высотой от 200 до 900 мм и длинной от 400 до 3000 мм

Общая производственная мощность предприятия составит 600 тысяч штук стальных панельных радиаторов в год. В проект вложено 1,4 млрд рублей.

Создано 50 рабочих мест.

 © 360tv.ru

Из обычного листа стали радиатор получается всего за 15 минут. Главное преимущество перед конкурентами — умная система нагревания, она помогает повысить температуру воздуха в помещении быстрее.

«Теплоноситель, который попадает в сам радиатор, обогревает его не весь сразу, а попадает сначала в переднюю панель, и вы сразу получаете так называемое радиационное тепло. То есть появляется ощущение, что вы сидите рядом с огнем», — рассказал директор по продажам Максим Мартынов.

Инвестором проекта выступила немецкая компания Kermi GmbH, которая является дочерним предприятием швейцарского холдинга Arbonia AG. Общий объем инвестиций в проект «АФГ РУС» превысит 2 миллиарда рублей, а количество рабочих мест доведут до 150.

Компания Kermi входит в группу AFG и является одним из лидеров рынка радиаторов отопления в Европе. Головной офис находится в Нижней Баварии.

https://360tv.ru/news/tehnologii/zavod-po-proizvodstvu-umnyh-batarej-otkryli-v-stupine-na-sozdanie-odnoj-ujdet-vsego-15-minut/
Источник: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/...-kompanii-kermi-zarabotal-v-stupine

Московская область , иностранные инвестиции
  • Kolyda Kolyda
    10.10.1920:31:52

    Ой! Проходил я эти конверты в начале семидесятых — толком не грели и быстро проржавели. Вроде и дырочка маленькая, но под давлением быстро заливает горячей водой пол и соседей снизу. Дважды их топил, потом достал по-блату чугуняки и сменил во всей квартире. И меня несколько раз заливал сосед с верхнего этажа. Проблема была по всему новому микрорайону. Несколько лет материли проектантов, кои заложили такую гадость в проект. А в десятиэтажках еще хуже было — такие плоские батареи и трубы к ним вообще в стены под окнами замуровывали и когда их рвало то заливался весь подъезд. Ленинградский проект называлось. В Хабаровске это происходило, морозы там зимой три месяца держатся за минус двадцать…

    Отредактировано: Kolyda~20:38 10.10.19
    #1164434
    • Нет аватара sewa1965
      10.10.1921:04:50

      потом достал по-блату чугуняки

      всё, блату кранты. чугуния не будет .

      Нижнетагильский котельно-радиаторный завод выпускал, но, рынок порешал. не вписался

      #1164438
      • Kolyda Kolyda
        10.10.1921:12:00

        Нижнетагильский котельно-радиаторный завод выпускал

        У нас в Хабаровске свой «Завод отопительного оборудования» был, правда не знаю в каком он сейчас состоянии, но лет пять назад еле-еле теплился.

        #1164440
      • MrDacnick . MrDacnick .
        10.10.1921:27:11

        Нижнетагильский котельно-радиаторный завод выпускал, но, рынок порешал. не вписался
        Значит, будем старые перебирать. Или покупать импорт задорого, Но ни этого стального дерьма, ни алюминиевого поделия нормальный хозяин в квартиру не поставит.

        #1164446
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    10.10.1922:36:31

    Тяжёлая у вас жизнь, ребята. Сочувствую    

    Как новый завод ни откроют, так одно дерьмо!

    И в Киржаче дерьмо и в Ступино немцы оказывается тоже дерьмо делают.

    Как дальше жить?   

    Отредактировано: Сергей Котенко~22:39 10.10.19
    #1164454
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