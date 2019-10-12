«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию новый топливный терминал «Гладкое» в Ленинградской области

© gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» в июне 2019 г. ввела в эксплуатацию новый топливный терминал «Гладкое» в Тосненском районе Ленинградской области. Уникальный по уровню технологической оснащенности процессов управления объект стал первым активом компании, построенным в рамках реализации стратегии комплексного развития терминальной инфраструктуры «Газпром нефти».

«Гладкое» — единственный в России топливный терминал, оснащенный узлами учета, которые обеспечивают автоматизированный контроль объема и параметров нефтепродуктов при приеме с железнодорожных цистерн и отгрузке в автотранспорт. Все данные о движении топлива обрабатываются и передаются в систему «Нефтеконтроль — Газпром нефть» в онлайн-режиме. Цифровой двойник топливного терминала содержит всю информацию о проекте с начала строительства, что обеспечивает виртуальный доступ к управлению объектом.

Инфраструктура терминала позволяет ежегодно осуществлять перевалку до 1 млн тонн нефтепродуктов, резервуарный парк обеспечивает единовременное хранение 40 тыс. кубометров продукции. На «Гладком» внедрены передовые технологии защиты окружающей среды — система рекуперации паров и очистные сооружения. Наличие собственной лаборатории позволяет осуществлять комплексный контроль качества нефтепродуктов.

© gazprom-neft.ru

К 2025 году все целевые терминалы компании будут модернизированы по модели «Гладкого». Планируется, что по итогам реализации программы комплексной реконструкции терминалов объем перевалки на собственной сети компании увеличится более чем на 20%, средний объем перевалки по одному терминалу вырастет на 58%.

«Новый топливный терминал станет важным объектом логистической системы „Газпром нефти“ и обеспечит стабильные поставки качественных нефтепродуктов на собственные АЗС компании, а также нашим клиентам в Северо-Западном регионе. Инновационные технологии, примененные при строительстве „Гладкого“, будут тиражированы при модернизации нашей терминальной сети, которую мы планируем провести до 2025 года», — отметил Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.