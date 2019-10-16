Из Башкирии впервые ушло большегрузное судно класса «река-море» с тремя тыс. тонн зерна
От причала «Илишевский элеватор» у деревни Груздевка на реке Белая в Илишевском районе отправлено судно водоизмещением 3000 тонн. Судно класса река-море отправилось в Иран. В республике реализуется проект по повышению экспорта зерновых культур в этот сезон.
На Белой велись дноуглубительные работы на протяженности 20 километров. Так, к причалу смогли подходить суда водоизмещением от 2 тыс. тонн.
ООО «Илишевский элеватор» планирует провести модернизацию элеватора и дополнительное увеличение зерноперерабатывающих мощностей. Зарубежные партнёры готовы к сотрудничеству.
Читайте также...
- Башкирия наращивает несырьевой экспорт
- Кумертауский «Элеватор» из Башкирии наращивает мощности для экспорта
- На уфимском заводе вновь начали производить насосы «Агидель»
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!