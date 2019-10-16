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Экспорт

Из Башкирии впервые ушло большегрузное судно класса «река-море» с тремя тыс. тонн зерна

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От причала «Илишевский элеватор» у деревни Груздевка на реке Белая в Илишевском районе отправлено судно водоизмещением 3000 тонн. Судно класса река-море отправилось в Иран. В республике реализуется проект по повышению экспорта зерновых культур в этот сезон.

На Белой велись дноуглубительные работы на протяженности 20 километров. Так, к причалу смогли подходить суда водоизмещением от 2 тыс. тонн.

ООО «Илишевский элеватор» планирует провести модернизацию элеватора и дополнительное увеличение зерноперерабатывающих мощностей. Зарубежные партнёры готовы к сотрудничеству.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...rnom_pokinula_berega_bashkirii.html

Башкирия, экспорт
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