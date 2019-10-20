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Фотофакты

В Калининграде заложен камень на месте будущего филиала Нахимовского военно-морского училища

 © gov39.ru

Учебный городок на 560 учащихся будет построен на улице Артиллерийской и станет пятым, самым западным, образовательным учреждением нахимовцев.

Сегодня филиалы Нахимовского военно-морского училища, главный корпус которого находится в Санкт-Петербурге, есть в Севастополе, Владивостоке и Мурманске.Учебное заведение откроется 1 сентября 2020 года. Здесь дети смогут учиться по образовательным программам основного общего (5-9 классы) и среднего общего (10-11 классы) образования, а также программам дополнительного образования. Обучение подготовит ребят к поступлению в профильные вузы.

 © gov39.ru

На территории городка будут построены учебно-административный и спальные корпуса, корпус дополнительного образования, столовая, медицинский пункт с палатами и кабинетами стоматологии, педиатрии и физиотерапии. Также планируется построить стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 620 мест, открытые площадки со снарядами для гимнастики и силовых тренировок, универсальное поле игровых видов спорта. На втором этапе строительства здесь появится крытый спорткомплекс с бассейном и ледовым катком.

 © gov39.ru

 © gov39.ru

 © gov39.ru

 © gov39.ru

 © gov39.ru

 © gov39.ru

 © gov39.ru

 © gov39.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: https://gov39.ru/news/101/157607/

строительство
  • exhausted1987 exhausted1987
    20.10.1916:17:50

    Построят меньше чем за год?

    #1166137
    • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
      20.10.1917:16:05

      Корпуса возвести несложно, сейчас технологии позволяют, инфраструктура создаётся параллельно. А вот организовать учебный процесс — это да. Это не кот чихнул.

      #1166142
      • exhausted1987 exhausted1987
        20.10.1918:30:03

        Вот что значит МО, гражданские бы так быстро не смогли, ИМХО.

        #1166167
    • Human RS Human RS
      20.10.1918:50:01

      Первую очередь да, построят за год, вторую очередь сдадут в 21-ом году.

      #1166173
  • Seriomilander Seriomilander
    20.10.1918:31:35

    Немного статистики…

    Название Кол-во воспитанников Год Город

    Оренбургское Президентское кадетское училище 840 2010 Оренбург

    Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 555 2011 Санкт-Петербург

    Ставропольское Президентское кадетское училище 840 2011 Ставрополь

    Краснодарское Президентское кадетское училище 840 2012 Краснодар

    Тюменское Президентское кадетское училище 840 2013 Тюменское

    Владивостокское Нахимовское кадетское училище 560 2013 Владивосток

    Севастопольское Нахимовское кадетское Училище 840 2014 Севастополь

    Кызылское Президентское кадетское Училище 840 2014 Кызыл

    Пермское Суворовское Военное Училище 560 2014 Пермь

    Петрозаводское Президентское кадетское училище 840 2016 Петрозаводск

    Тульское Суворовское Военное Училище 560 2016 Тула

    Нахимовское военно-морское училище 560 2018 Санкт-Петербург

    Мурманское Нахимовское военно-морское училище 560 2018 Мурманск

    Кемеровское Президентское кадетское училище 840 2019 Кемерово

    Калининград. Нахимовское военно-морское училище 560 2020 Калининград

    Итого, за 10 лет построено 15 училищ на 10.635 воспитанников!

    P.S. Это только те училища, о которых я знаю.

    #1166168
    • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
      20.10.1918:34:07

      Батальонного состава и полкового состава. Интересно, по какому принципу идёт формирование училищ.

      #1166169
      • Seriomilander Seriomilander
        20.10.1918:48:48

        560 воспитанников делятся на 7 рот по 80 человек. Видимо, это связано с тем, что набирают с 5-го класса, а учатся до 11-го, получается 7 лет. Каждый год выпускается до 80 воспитанников.

        840 тоже делится на 7, значит там роты по 120 человек.

        P.S. Роты делятся на взводы, которые функционирую как классы на гражданке…

        #1166171
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