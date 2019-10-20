В Калининграде заложен камень на месте будущего филиала Нахимовского военно-морского училища
Учебный городок на 560 учащихся будет построен на улице Артиллерийской и станет пятым, самым западным, образовательным учреждением нахимовцев.
Сегодня филиалы Нахимовского военно-морского училища, главный корпус которого находится в Санкт-Петербурге, есть в Севастополе, Владивостоке и Мурманске.Учебное заведение откроется 1 сентября 2020 года. Здесь дети смогут учиться по образовательным программам основного общего (5-9 классы) и среднего общего (10-11 классы) образования, а также программам дополнительного образования. Обучение подготовит ребят к поступлению в профильные вузы.
На территории городка будут построены учебно-административный и спальные корпуса, корпус дополнительного образования, столовая, медицинский пункт с палатами и кабинетами стоматологии, педиатрии и физиотерапии. Также планируется построить стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 620 мест, открытые площадки со снарядами для гимнастики и силовых тренировок, универсальное поле игровых видов спорта. На втором этапе строительства здесь появится крытый спорткомплекс с бассейном и ледовым катком.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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