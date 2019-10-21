В Хабаровском крае открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

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В районе имени Лазо открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). На строительство спортивного объекта было направлено 500 млн рублей. Здесь смогут заниматься не только жители села Переяславка, но и отдыхающие краевого детского центра «Созвездие».

В комплексе предусмотрен 25-метровый бассейн, зал аэробики, кардио- и тренажёрный залы, душевые и раздевалки.

Здесь будут работать секции волейбола, баскетбола, борьбы и плавания, проводиться различные мероприятия и соревнования.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья здесь предусмотрены свободные посещения по выбранной программе. Пропускная способность ФОКа составляет 200 человек.

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