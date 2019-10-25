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Фотофакты

Строительство двух мостов через канал имени Москвы

 © fotohosting.su

Северо-Западная хорда.Новый Карамышевский мост.Участок от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы.

Длина балочного моста составит 600 метров, с подходами — 1,4 километра.

 © s8.hostingkartinok.com

 © s8.hostingkartinok.com

 © s8.hostingkartinok.com

 © s8.hostingkartinok.com

 © s8.hostingkartinok.com

ЦКАД-3

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © morvesti.ru

 © static.360tv.ru
Источник: https://roads.ru/forum/forum/461-a-113-%C2%ABtskad%C2%BB/

строительство
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