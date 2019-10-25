Строительство двух мостов через канал имени Москвы
Северо-Западная хорда.Новый Карамышевский мост.Участок от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы.
Длина балочного моста составит 600 метров, с подходами — 1,4 километра.
ЦКАД-3
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