В Костромской области компания «Свеза» запустила автоматическую упаковочную линию

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18 июля 2019 г. в Костромской области компания «Свеза» реализовала новый инвестпроект. В создание автоматической упаковочной линии на комбинате в Костроме вложено 70 млн рублей. Реализация проекта позволит инвестору улучшить качество экспортных поставок, существенно сократить затраты на упаковку продукции.

Ранее для упаковки своей продукции комбинат использовал фанерные короба, на выпуске которых были задействованы производственные линии. Переход на плёнку позволит высвободить до 3,5% мощностей комбината, а также снизить затраты на упаковку в 2,5 раза. Кроме того, запуск современной упаковочной линии повысит качество экспортных поставок. Продукция предприятия поставляется на пять континентов.

В 2018 году «Свеза» инвестировала в развитие своих производственных площадок в Костроме и Мантурове 1,5 млрд рублей. Так, на комбинате в Костроме запущен в эксплуатацию модернизированный пресс ламинирования, новая линия бесшпиндельного лущения. В Мантурово реализован масштабный проект по запуску собственной мини-ТЭЦ.