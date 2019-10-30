Российские производители пищевого оборудования демонстрируют свою продукцию на выставке в ОАЭ

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Начала работу международная специализированная выставка оборудования и технологий производства продуктов питания и напитков «Gulfood Manufacturing-2019».

В рамках российской экспозиции отечественные машиностроительные предприятия при поддержке Минпромторга и Российского экспортного центра представляют новинки выпускаемого оборудования.

Концепция коллективного стенда «Made in Russia» призвана помочь производителям России выйти на международные рынки и гарантирует зарубежному потребителю безопасность и качество товаров.

ЗАО «Кропоткинский завод МиССП» (г. Кропоткин) презентует высокоскоростной автомат для выдува ПЭТ бутылок, разработанный с учетом потребностей производителей продуктов питания.

ООО «Шоколенд» (г. Ставрополь) представляет автоматическую формовочную машину для выпуска популярных высокоэнергетических батончиков и других кондитерских форм из злаковых и фруктовых масс.

ООО «Амата Скейл» (г. Санкт-Петербург) демонстрирует работу универсального мультиголовочного дозатора, предназначенного для работы с широким ассортиментом сыпучих и мелкоштучных продуктов: специи, орехи, сухофрукты, крупы, конфеты, кондитерские изделия. Дозатор представлен в упаковочной линии с вертикальным автоматом, предназначенным для бережной фасовки и упаковки продуктов в трехшовные пакеты.