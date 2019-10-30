Ход строительства Курской АЭС-2

На первом энергоблоке Курской АЭС-2 завершился монтаж второго яруса внутренней защитной оболочки реактора

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После установки второго яруса реакторное здание первого энергоблока выросло до отметки +22 метра. Общий вес десяти секций, составляющих кольцо оболочки, свыше 500 тонн, длина окружности стен — 150 метров. Следующий этап — начало бетонирования ВЗО с отметки +9,100 здания реактора первого энергоблока. На строительной площадке станции замещения одновременно ведутся работы на 16-ти объектах. Их выполняют шесть подрядных организаций. Коллектив строителей — 3959 человек. К сегодняшнему дню на стройке выполнены 9 из 13 ключевых событий года.

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2 октября на площадке сооружения станции замещения Курская АСЭ-2, возводимой по проекту ВВЭР-ТОИ, состоялся монтаж теплоизоляции цилиндрической части корпуса реактора первого энергоблока.

Наружный диаметр тепловой изоляции 5520 м, внутренний — 5280 м, общая масса — 8,55 т. Выполнена теплоизоляция из отдельных блоков, которые представляют собой короба, сваренные из листовой стали. Блоки соединены между собой сваркой, места стыков закрыты. Тепловая изоляция относится к оборудованию II категории сейсмостойкости.

На строительную площадку Курской АЭС-2 доставлено устройство локализации расплава для второго энергоблока

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На «ядерный остров» второго энергоблока станции замещения доставили устройство локализации расплава или так называемую ловушку расплава. Устройство состоит из трех частей: корпус, ферма-консоль, направляющую плиту. Его общий вес — 381 тонна: направляющая плита весит 97 тонн, ферма-консоль с диаметром 9,5 метров — 145 тонн, корпус ловушки высотой 5,8 метров — 139 тонн.

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Для станции замещения ловушку изготовило Курчатовское предприятие АО «Энерготекс». Транспортировку устройства осуществляли мощные тягачи со скоростью 10 км/час. На время перевозки крупногабаритного оборудования трассу Иванино — Макаровка перекрыли для автомобильного движения во всех направлениях. Водителям-экспедиторам помогали операторы, координирующие прохождение сложных участков пути: повороты, мост через реку Сейм, проезд под высоковольтными линиями электропередач. До второй половины декабря части ловушки расплава будут находиться на специально подготовленной бетонной площадке. Далее оборудование займет свое место в реакторном здании энергоблока № 2.