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Фотофакты

Ход строительства Курской АЭС-2

На первом энергоблоке Курской АЭС-2 завершился монтаж второго яруса внутренней защитной оболочки реактора

 © publicatom.ru

После установки второго яруса реакторное здание первого энергоблока выросло до отметки +22 метра. Общий вес десяти секций, составляющих кольцо оболочки, свыше 500 тонн, длина окружности стен — 150 метров. Следующий этап — начало бетонирования ВЗО с отметки +9,100 здания реактора первого энергоблока. На строительной площадке станции замещения одновременно ведутся работы на 16-ти объектах. Их выполняют шесть подрядных организаций. Коллектив строителей — 3959 человек. К сегодняшнему дню на стройке выполнены 9 из 13 ключевых событий года.

 © publicatom.ru

2 октября на площадке сооружения станции замещения Курская АСЭ-2, возводимой по проекту ВВЭР-ТОИ, состоялся монтаж теплоизоляции цилиндрической части корпуса реактора первого энергоблока.

Наружный диаметр тепловой изоляции 5520 м, внутренний — 5280 м, общая масса — 8,55 т. Выполнена теплоизоляция из отдельных блоков, которые представляют собой короба, сваренные из листовой стали. Блоки соединены между собой сваркой, места стыков закрыты. Тепловая изоляция относится к оборудованию II категории сейсмостойкости.

На строительную площадку Курской АЭС-2 доставлено устройство локализации расплава для второго энергоблока

 © publicatom.ru

На «ядерный остров» второго энергоблока станции замещения доставили устройство локализации расплава или так называемую ловушку расплава. Устройство состоит из трех частей: корпус, ферма-консоль, направляющую плиту. Его общий вес — 381 тонна: направляющая плита весит 97 тонн, ферма-консоль с диаметром 9,5 метров — 145 тонн, корпус ловушки высотой 5,8 метров — 139 тонн.

 © publicatom.ru

Для станции замещения ловушку изготовило Курчатовское предприятие АО «Энерготекс». Транспортировку устройства осуществляли мощные тягачи со скоростью 10 км/час. На время перевозки крупногабаритного оборудования трассу Иванино — Макаровка перекрыли для автомобильного движения во всех направлениях. Водителям-экспедиторам помогали операторы, координирующие прохождение сложных участков пути: повороты, мост через реку Сейм, проезд под высоковольтными линиями электропередач. До второй половины декабря части ловушки расплава будут находиться на специально подготовленной бетонной площадке. Далее оборудование займет свое место в реакторном здании энергоблока № 2.
Источник: http://publicatom.ru/blog/Kurskaya-2/59612.html

строительство
  • Нет аватара termometrix
    30.10.1920:49:24

    Строительство дороги, которая должна связать Ненецкий автономный округ с «большой землей», затягивается

    На данный момент регион не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с «большой землей». Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печора и по морю, а также частично по зимним дорогам. Строительство трассы «Нарьян-Мар — Усинск» должно решить эту проблему.

    «Строительство автомобильной дороги «Нарьян-Мар — Усинск» ведется с привлечением средств федерального бюджета. В соответствии с поручением !! Президента РФ Владимира Путина строительство должно быть завершено в 2022-м году. На сегодняшний день график и объемы финансирования строительства объекта на условиях софинансирования из федерального бюджета не утверждены ?!При условии несвоевременного финансирования строительства автомобильной дороги из средств федерального бюджета возникают риски сдачи объекта в эксплуатацию !! в более поздние сроки", — говорится в ответе пресс-службы на запрос ТАСС.

    Строительство трассы «Сыктывкар — Нарьян-Мар», одним из участков которой является дорога «Нарьян-Мар — Усинск», ведется с 90-х годов прошлого века. На данный момент на территории НАО уже открыты этапы «Нарьян-Мар — река Лая-Вож» протяженностью 82,5 км и «поселок Харьягинский — граница Ненецкого автономного округа» протяженностью 37,9 км.

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    Этот материал должен быть продемонстрирован перед всеми «борцунами за свободу» и пр. антироссийскими клеветниками на Западе и у нас!!Очередное,миллионное доказательство,что Россия слишком демократическая и свободная страна,к сожалению,разве подобное чудо возможно в условиях диктатуры,а именно невыполнение умышленно со стороны чиновников поручения,приказы Президента,приказы Главного человека Государства?! И подумать невозможно.Где тут авторитаризм и «новый Сталин»,при Сталине ответственные лица были бы сразу экзекутированы за «саботаж индустриализации государства».Конечно Сталину не хватало времени и сталинская система управления должна была прибегать к таким мерам.Форсирование индустриализации и модернизации надо было осуществить в сжатые сроки и любые задержки воспринимались болезненно.Сталин отлично осознавал,что весь мир начнет большую войну против Советского Союза,как и случилось впоследствии .

    Такие дела.

    И все равно,эта дорога строится с…90-х годов?!Расстояние Сыктывкар Нарьян-Мар по трассе составляет 1081 км.Да,немалое расстояние,огромное,но и это не автобан.

    Отредактировано: termometrix~21:43 30.10.19
    #1168434
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