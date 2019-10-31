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Новые и самостоятельные газовые турбины «Силовых машин»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/TTMm68C9W8Q

ГТЭ-65 МВт и ГТЭ-170 МВт
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TTMm68C9W8Q&feature=youtu.be

перспективные разработки
  • Нет аватара termometrix
    31.10.1901:36:44

    Посмотрим,что будет сделано.С учетом,того,что прежние компетенции и проекты во времена СССР можно было сохранить.

    #1168460
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