Новые и самостоятельные газовые турбины «Силовых машин»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/TTMm68C9W8Q
ГТЭ-65 МВт и ГТЭ-170 МВт
Читайте также...
- «Росэлектроника» разработала телекамеру с глубинным цветоделением
- Российские ученые представили рынку сверхлегкий дифракционный объектив
- «Швабе» создал твердотельный лазер с улучшенными характеристиками
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
31.10.1901:36:44