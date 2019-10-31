Две первые в регионе солнечные электростанции запущены в Забайкальском крае

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Две первых солнечных электростанции (СЭС) общей мощностью 30 МВт запустили в Чите — городе, который входит в число самых солнечных в России.

СЭС «Балей» и «Орловский ГОК» расположены на соседних участках площадью 30 и 22 га. Их совокупная мощность — 30 МВт. Солнечный парк состоит примерно из 98 тыс. модулей. В год они будут вырабатывать свыше 40 млн киловатт-часов. Стоимость каждой станции — около 2,2 млрд рублей.

СЭС построил российско-австрийский консорциум, в который входят компании «Вершина Девелопмент», Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH. Мы рады любому новому проекту, особенно если речь идет об электрической энергии. Мощности этих станций уже распределены, они пойдут и на производства, и на социальные нужды.

Новые станции будут интегрированы как возобновляемый ресурс в единую энергосистему страны.

Строительство станций реализовано в рамках механизма поддержки инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии. И это оправданно, ведь Забайкальский край характеризуется высокой солнечной активностью, превышающей среднее значение инсоляции по России и Европе.

По данным краевых властей, в регионе обсуждается российско-китайский проект строительства завода по производству солнечных панелей. Мирхайдаров отметил, что открытие первых станций — это «только начало» работ по развитию в Забайкалье альтернативной энергетики.

Чита неоднократно входила в число городов России с наибольшим количеством солнечных дней в году. В 2018 году в городе было свыше 2,5 тыс. солнечных часов, и это при том, что прошлый год выдался в Чите дождливым.