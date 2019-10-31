Двигатель ТВ7-117СТ-01 прошёл этап макетной комиссии

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Двигатель ТВ7-117СТ-01 для самолета местных воздушных линий Ил-114-300 прошел обязательный этап сертификации — макетную комиссию, в работе которой участвовал и Сертификационный центр ЦИАМ им. П.И. Баранова и специалисты компании-разработчика двигателя — АО «ОДК-Климов».

Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01 является модификацией двигателя ТВ7-117СТ и предназначен для установки на пассажирский и транспортный самолеты.

На заседании макетной комиссии было оценено соответствие конструкции и характеристик образца авиационной техники требованиям сертификационного базиса. Комиссия оценила полноту учета требований к летной годности и охране окружающей среды, распространенных на создаваемый образец авиатехники, и признала этап макета выполненным.

В дальнейшем предстоит разработка программы сертификационных испытаний двигателя на соответствие нормам авиационных правил (АП-33), проведение испытаний и сертификация, по результатам которых в 2020 году ТВ7-117СТ-01 должен получить сертификат типа.