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Детские сады и школы

В Санкт-Петербурге открыт детский сад на 220 мест

 © www.gov.spb.ru

В трехэтажном здании детского сада для малышей предусмотрены бассейн, игровые комнаты, спальни, столовые, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты психолога и логопеда, а на прилегающей территории благоустроены и оборудованы игровые площадки и спортивные зоны.

Социальный объект был построен в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, и заказчиком работ выступал СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».

 © www.gov.spb.ru

 © www.gov.spb.ru
Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/komstroy/news/171221/

Санкт-Петербург, детский сад
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