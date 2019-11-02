В Санкт-Петербурге открыт детский сад на 220 мест

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В трехэтажном здании детского сада для малышей предусмотрены бассейн, игровые комнаты, спальни, столовые, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты психолога и логопеда, а на прилегающей территории благоустроены и оборудованы игровые площадки и спортивные зоны.

Социальный объект был построен в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, и заказчиком работ выступал СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».

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© www.gov.spb.ru