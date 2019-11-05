Ход строительства второй очереди Яйского НПЗ в Кемеровской области

Установка по производству высокооктановых бензинов (УК-1). Вторая очередь II этапа строительства Яйского НПЗ в г. Анжеро-Судженск

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На сегодняшний день смонтировано 7 240 (97%) тонн металлоконструкций из необходимых 7 430 тонн; 66 тысяч (86%) сварных соединений технологических трубопроводов из 76 тысяч.

Начаты работы по прокладке кабельно-проводниковой продукции. Ведутся активные работы по монтажу электротехнического оборудования в трансформаторных подстанциях 10 кВ.

Одновременно выполняются работы по устройству систем огнезащиты и антикоррозионной защиты смонтированных металлоконструкций.

Всего в строительстве УК-1 и объектов ОЗХ задействовано 1 620 человек и 85 единиц спецтехники.

Работы ведутся в рамках реализации строительства второй очереди второго этапа «Комплекс комбинированной установки по переработке прямогонных бензиновых фракций УК-1 и объекты ОЗХ в составе ЯНПЗ».

В октябре компания «НефтеХимСервис» планирует начать на УК-1 пусконаладочные работы на рабочих средах, после чего начнется поэтапное введение установки в рабочий режим. К концу года она должна выдать первую товарную продукцию.