В Тамбове открыли второй детский сад за последнюю неделю

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Новое дошкольное учреждение на севере Тамбова рассчитано на 12 групп — 6 групп для детей в возрасте до 3 лет и 6 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. За счет дополнительных средств (сверх проектной мощности в 250 мест) в детском саду создано еще 100 мест.

Детский сад «Машенька» ориентирован на создание инновационной развивающей образовательной среды, благоприятных условий для интеллектуального развития детей, выявления одаренности на ранних этапах развития ребенка. На территории детского сада оборудованы двенадцать игровых площадок с теневыми навесами, игровым оборудованием. Есть детская метеостанция, а также физкультурная площадка. Кроме того, оборудована и специальная площадка для организации занятий по обучению правилам дорожного движения, безопасного поведения детей на улице.

На строительство «Машеньки» было направлено 238,6 млнрублей. Из них 150,9 млн рублей — средства федерального бюджета. За счет дополнительных вложений построены инженерные сети и сооружения: котельная, теплопункт, сети водоснабжения. На эти цели выделен 21 млн рублей из бюджета Тамбовской области.

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