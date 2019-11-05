Новая линия запущена на комбинате «Галактика» в Ленинградской области

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Компания Valio и завод «Галактика» запустили серию новинок молочной продукции.

В магазинах уже в ноябре появится 6 видов йогуртов — смусси. В основу дизайна и содержания линейки легла идея отпуска, отдыха и праздника. Поэтому необычные сочетания делят на: гавайский (розовый грейпфрут с ананасом), сицилийский (мандарин и лайм), бразильский (киви, фейхоа и шпинат), тайский (манго и маракуйя), малибу (медовая дыня и семена чиа) и смусси с черникой, бананом и чиа.

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Производство новой линейки, по оценкам специалистов Valio, должно позволить компании значительно увеличить долю в категории йогуртов.

© online47.ru

Презентация смусси символично совпала с юбилеем сотрудничества финской и российской компаний: в 2009 году в Гатчине было запущено первое производство питьевых йогуртов Valio на базе МК «Галактика».

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"Сегодня мы отмечаем 10-летие производства. 10 лет для бизнеса-это значимый результат. За это время произошло немало перемен: экономические, политические, смена поколений потребителей, смена привычек и потребностей россиян. И тем приятнее, что партнерство двух компаний остается прежним. Это постоянство возможно, потому что у нас одна общая цель- производство, качественной, натуральной, вкусной продукции для россиян. К «Галактике» относится и первый продукт Valio, который создан из российского сырья. Он был произведен здесь. И это огромная ответственность. Мы гордимся тем, что у нас есть такие партнеры, которые вместе с нами создают инновационные решения и качественную продукцию. Благодарю сотрудников — за любым большим проектом стоят люди", — отметил генеральный директор ООО «Валио» Кари Финска.

Сегодня Valio Clean Label входит в топ-5 брендов в категории йогуртов в Петербурге и занимает более 5% рынка.