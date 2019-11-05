В Белгородской области началась закладка 2-й очереди яблоневого сада компании «Белгородские яблоки»

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Специалисты компании «Белгородские яблоки» начали работы на площади около 100 га.

Масштабный проект «Создание сада интенсивного типа с капельным орошением на территории Новооскольского городского округа» вступил в действие полтора года назад. Около 140 га молодых деревьев уже появилось за это время. Работники хозяйства использовали интенсивную технологию, которая предусматривает высадку на 1 га до 2 тыс. деревьев.

Предпочтение отдаётся поздним сортам: «айдаред», «голден делишез», «лигол» и «джонаголд». Причина — в их хорошей приживаемости и показателях хранения плодов. Через три года планируется собирать до 40 тонн яблок, причём сейчас с молодых деревьев уже получили первый урожай.

Расширение площадей до 700 га, строительство комплекса по хранению и переработке фруктов мощностью 20 тыс тонн в год уже намечены на ближайшую перспективу.

«Мы ориентируемся на выращивание поздних сортов яблок, с хорошими вкусовыми качествами и длительно хранящиеся. Урожай показал, что здесь можно выращивать яблоки, соответствующие самым высоким стандартам. Уже сейчас можно видеть, что цвет плодов, калибр, вкусовые качества хорошие. Все яблони успешно прижились и мы рассчитываем, что и зима для них пройдёт без проблем», — рассказал заместитель генерального директора предприятия по производству Андрей Буковнёв.

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