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В Екатеринбурге открыли вторую очередь медицинского центра «УГМК-Здоровье».

На площади 28 тыс. кв. м разместились современный роддом, первое в России негосударственное отделение детской хирургической помощи, отделение диагностики и лечения инфекционных заболеваний у детей, терапевтический блок, детская поликлиника, лаборатория. Таким образом, корпуса «УГМК-Здоровья» на улице Шейнкмана объединились в настоящий медицинский городок.

Медицинский центр принимает полисы по ОМС

В родовых установили «шведские стенки», кровати-трансформеры, с помощью планшетов можно регулировать их положение, а также включать телевизор, открывать жалюзи, регулировать освещение.

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Приветствовать новорожденных будут не только близкие, но и само здание. Когда появится мальчик, подсветка на фасаде вспыхнет синим, когда девочка — розовым. Иллюминация станет регулярной. Роддом рассчитан на 1500 родов в год.

Не менее современен и инновационен детский стационар с операционным блоком. В нем будут проводить операции по нескольким направлениям: общая хирургия, ЛОР-операции, детская урология и травматология-ортопедия. Всего отделение сможет принять одновременно 20 маленьких пациентов. Цель врачей — оперативно и качественно оказать медпомощь, чтобы они как можно быстрее оказались дома.

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В отделении яркий, дружелюбный интерьер и сопровождающие пациента сказочные персонажи: одни проводят на обследование, другие подскажут малышу, где его палата. Совсем маленькие дети еще не умеют распознавать цифры, и им намного удобнее будет ориентироваться по тому, какое животное или рыба изображено на дверях их комнаты. С детьми будут заниматься воспитатели, также помимо множества игрушек их развлечет их и огромный интерактивный экран диагональю 495 дюймов.

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Уникальные технологии собрал и новый центр реабилитации для взрослых и детей. Его оборудование не имеет аналогов на Урале. Роботизированные тренажеры позволяют заново учиться ходить, понимать, где верх и низ, удерживать равновесие, дают обратную связь, показывая, насколько пациент справляется с заданием. Есть роботы-тренажеры, которые помогут совершать движение, и те, что будут полностью выполнять их за человека. Например, когда идет восстановление после установки эндопротеза, а мышцы еще не готовы к нагрузкам.

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Кроме того, инновационная подвесная система поможет восстановиться после травм, тренажеры с чипами запоминают комплекс упражнений для конкретного человека, появится беговая дорожка с эффектом антигравитации, чтобы можно было тренировать мышцы без нагрузки на суставы.

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Помимо этого, в новом здании разместилась еще одна детская поликлиника, кабинеты приема для взрослых, новая лаборатория и отделение лучевой диагностики.

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В ближайшее время в новую очередь центра пригласят на день открытых дверей всех желающих, и каждый своими глазами сможет увидеть, насколько комфортными могут быть условия в роддоме и стационарах.