Вторая очередь рапсового завода «Сибирская олива» запущена под Томском

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В Томской области близ поселка Светлый открыт завод по переработке рапса «Сибирская олива». Новое предприятие входит в агрохолдинг «Сибирский премьер», который в Томской области представлен такими компаниями, как «Межениновская птицефабрика», агрофирма «Межениновская» и СПК «Межениновский».

В современный производственный комплекс по переработке масленичных и зерновых культур инвестор вложил 1,2 миллиарда собственных и кредитных средств.

Проектная мощность производства — 60 тысяч тонн рапса в год. На выходе предприятие будет ежегодно получать 22 тысячи тонн рапсового масла и 34 тысячи тонн рапсового жмыха. Продукция ориентирована на экспорт, так как пользуется большим спросом в Китае и других странах Южной и Восточной Азии.

20 процентов продукции «Сибирская олива» будет производить из собственного сырья, 40 процентов — из сырья сельхозпредприятий Томской области, еще столько будут поставлять предприятия Сибирского федерального округа.