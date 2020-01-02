Нижегородская компания выпустила новую спецтехнику на базе Урал-Next, ГАЗон-Next и Садко-Next
В первой половине июня 2019 года нижегородский разработчик и производитель спецавтомобилей и спецтехники «Форвард» представил новую модель специального многофункционального фургона объемом 20 м³ на базе полноприводного Урал-NEXT с двухрядной кабиной и дизельным двигателем ЯМЗ 53613 (Евро-5) мощностью 310 л.с. (применяется в автомобилях Урал и автобусах ЛиАЗ)
Фургон, разработанный совместно с автомобильным заводом «УРАЛ», предназначен для эксплуатации в условиях экстремальных температур (от -50 градусов по Цельсию) и бездорожья различными спецслужбами, в частности МЧС, МВД, Министерства обороны, Министерства здравоохранения.
Также фургон имеет возможность переоборудования его в передвижную автолавку для отдаленных сельских районов.
Ранее компания «Форвард» наладила выпуск спецавтомобилей с фургоном объемом 20 м³ на базе автомобиля ГАЗон-NEXT с двигателем ЯМЗ-53445 (евро-5) мощностью 168,9 л.с, а также Садко-NEXT с двигателем ЯМЗ-53443 (евро-5) мощностью 148,9 л.с.
Спецавтомобиль ГАЗон-NEXT © forward52.ru
Спецавтомобиль Садко-NEXT © forward52.ru
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