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Производство

Нижегородская компания выпустила новую спецтехнику на базе Урал-Next, ГАЗон-Next и Садко-Next

 © forward52.ru

В первой половине июня 2019 года нижегородский разработчик и производитель спецавтомобилей и спецтехники «Форвард» представил новую модель специального многофункционального фургона объемом 20 м³ на базе полноприводного Урал-NEXT с двухрядной кабиной и дизельным двигателем ЯМЗ 53613 (Евро-5) мощностью 310 л.с. (применяется в автомобилях Урал и автобусах ЛиАЗ)

Фургон, разработанный совместно с автомобильным заводом «УРАЛ», предназначен для эксплуатации в условиях экстремальных температур (от -50 градусов по Цельсию) и бездорожья различными спецслужбами, в частности МЧС, МВД, Министерства обороны, Министерства здравоохранения.

Также фургон имеет возможность переоборудования его в передвижную автолавку для отдаленных сельских районов.

 © forward52.ru

 © forward52.ru

 © forward52.ru

Ранее компания «Форвард» наладила выпуск спецавтомобилей с фургоном объемом 20 м³ на базе автомобиля ГАЗон-NEXT с двигателем ЯМЗ-53445 (евро-5) мощностью 168,9 л.с, а также Садко-NEXT с двигателем ЯМЗ-53443 (евро-5) мощностью 148,9 л.с.

Спецавтомобиль ГАЗон-NEXTСпецавтомобиль ГАЗон-NEXT © forward52.ru

Спецавтомобиль Садко-NEXTСпецавтомобиль Садко-NEXT © forward52.ru
Источник: https://forward52.ru/speczavtomobil...zopasnost-%E2%80%93-2019%C2%BB.html

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Форвард, Урал, спецтехника
  • 7
    Нет аватара GenOfDrag
    02.01.2011:27:23

    Круто) Как из будущего)

    #1182211
  • 4
    Нет аватара Vlady78
    02.01.2019:50:43

    Держи + в карму, за труды в праздники☺

    #1182248
    • 4
      Великоросс Великоросс
      02.01.2023:12:23

      С праздником!

      Всех с Новым Годом и всего самого наилучшего в новом году!

      Отредактировано: Великоросс~23:13 02.01.20
      #1182254
  • 5
    Holso Stitchred Holso Stitchred
    02.01.2021:57:38

    Весьма достойно!

    #1182253
  • 2
    Нет аватара yu.f.pan
    03.01.2016:58:22

    Всё отлично, но огорчает приставка NEXT.

    Специально, трендно-брендным колониальным языком уродуются достижения на всех

    уровнях.

    #1182294
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