Импортозамещение: декабрь 2019 года. Реализовано 14 проектов!

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1366 проектов импортозамещения!

1. В Всеволжском районе Ленинградской области группа компаний «Орими» открыла новый завод по производству растворимого кофе. Сейчас объем производства составит — 4200 тонн кофе в год, дальше увеличится до 8500 тонн.

Объём инвестиций составил 6,4 млрд рублей, причем 60% из них — в оборудование и технологии. На заводе будет создано 510 рабочих мест.

Решение о строительстве в 47 регионе нового завода продиктовано планами развития «Орими» по максимальному импортозамещению и повышению уровня локализации производства в РФ. Новый завод позволит производить все виды кофе, а не только натуральный обжаренный зерновой и молотый.

https://sdelanounas.ru/blogs/127720/

2. «Сарапульский электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ») модернизировал и организовал выпуск новых моделей встраиваемых электродвигателей для автоматизации задвижек и затворов на трубопроводах нефтегазовой и химической промышленности. Около 10% изделий компания будет экспортировать за рубеж.

Общий бюджет проекта составил 144 млн рублей.

Предприятие наладило выпуск четырех типов встраиваемых электродвигателей в взрывозащищенном корпусе с датчиком термоограничения. После выхода на полную мощность предприятие намерено ежегодно выпускать около 16 тысяч новых электродвигателей. Сарапульская продукция может надежно работать при повышенных нагрузках, в том числе в сложных климатических условиях.

Запуск нового производства в Сарапуле позволит снизить долю импорта на 10%.

https://sdelanounas.ru/blogs/127828/

3. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в рамках форума «Электрические сети» представил первый отечественный вакуумный выключатель на класс напряжений 110 кВ, адаптированный к применению в условиях Арктики.

Оборудование не только выдерживает экстремальный холод, но также не требует специального обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Изделие обладает усиленной изоляцией и предназначено для коммутации электрических сетей в нормальных и аварийных режимах.

Оборудование изготовлено НПП «Контакт» (Саратовская обл., входит в «Росэлектронику») — единственным российским разработчиком вакуумных выключателей на номинальное напряжение 220 кВ.

https://sdelanounas.ru/blogs/127776/

4. Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство медицинское оборудование для инфузионной терапии. Изделия могут применяться в хирургии, онкотерапии, акушерстве, гинекологии и других направлениях медицины.

«Для инфузионной терапии в российских медучреждениях используется преимущественно зарубежное оборудование. Наша задача — предложить адекватную по цене и качеству альтернативу импорту. Новая инфузионная техника „Швабе“ соответствует высоким мировым стандартам и может составить конкуренцию существующим моделям. Оборудование прошло процедуру регистрации и разрешено к применению на территории России. В настоящее время ведутся переговоры с рядом регионов», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

https://sdelanounas.ru/blogs/127890/

5. Очередным заводом, начавшим использовать продукцию «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза» стал «Рязанский НПЗ». Как сообщила пресс-службы Роснефти, это уже третья установка производства АЗКиОС, которая в рамках программы замещения импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов установлена вместо импортной на РНПК.

С помощью отечественного катализатора октановое число моторных топлив будет повышено до 97 пунктов.

Ранее катализатор производства «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза» был установлен в «Ангарской нефтехимической компании», «Сызранском НПЗ», а также «Куйбышевском НПЗ», о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»

https://sdelanounas.ru/blogs/128093/

6. На днях тверская компания ООО «ГЕРС Технолоджи», совместно с ООО «НПП «Энергия» презентовали высокотехнологичное оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин. Представленный комплекс с роторно-управляемой системой реализует технологии «Triple Combo» и способен на 100% заменить иностранные технологии в области бурения на трудно извлекаемые запасы.

До этого в мире существовало всего 4 компании реализующие технологии «Triple Combo»: Schlumberger (США), Halliburton (США), Weatherford (США) и Baker Hughes (США). Все они американские и не могут поставлять такие технологии и оборудование на санкционные объекты в России.

Мы позиционируем себя конкурентами большой четверки и будем конкурировать с ними на территории не только России, но и других государств. Надеемся, что наше дело поможет дать толчок развитию промышленности России, которая могла бы подхватить наши технологии и на своих площадях производить сопутствующее оборудование, — сказал президент компании ООО «ГЕРС Технолоджи» Владимир Денисов.

https://sdelanounas.ru/blogs/128220/

7. Как сообщила пресс-служба АО «Транснефть Нефтяные Насосы», компания разработала и успешно испытала новый многоступенчатый секционный горизонтальный насос НГС 315 с КПД, которое достигает 82 процентов и частотой вращения до 3000 об/мин, что в 2 раза превосходит частоту вращения выпускаемых ранее секционных центробежных насосов ЦНС 315.

Насосы предназначены для перекачки нефти по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам, могут использоваться в иных отраслях промышленности.

https://sdelanounas.ru/blogs/128356/

8. Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) первым в России освоил производство кокса литейного класса 100 мм и более. Такой кокс используется в качестве топлива в высокопроизводительных печах шахтного типа — вагранках — для производства теплоизоляционных материалов.

Освоение новой продукции позволит компании расширить рынки сбыта за счет импортозамещения. Ранее производители теплоизоляционных материалов закупали кокс класса 100 мм на европейском рынке.

https://sdelanounas.ru/blogs/128319/

9. На кузбасском ОАО «Знамя» запустили новую технологическую линию

Линия предназначена для производства главного компонента эмульсионной взрывчатки — полиизобутилен янтарного ангидрида, который сегодня страна закупает во Франции и в Германии.

Новое производство позволяет исключить зависимость от иностранных поставок и значительно снизить себестоимость эмульгатора, что повышает конкурентосопособность предприятия на мировом рынке.

https://sdelanounas.ru/blogs/128673/

10. Ижевское ООО «Планар» открыло первый в России аддитивный инжиниринговый центр по выпуску контактирующих устройств для испытания микросхем.

«Данная технология — производство контактирующих устройств для проведения сертификационных испытаний — уникальна для России. Мы первая компания, которая это делает», — сказал директор компании Антон Корженков в ходе церемонии. Он подчеркнул, что с открытием аддитивного центра у сертификационных лабораторий России в этой сфере появится возможность импортозамещения контактирующих устройств.

С помощью произведенной в аддитивном центре оснастки будут проводиться испытания в первую очередь космической аппаратуры и железнодорожной техники. Ранее контактирующие устройства применялись зарубежного, в том числе украинского производства. Стоимость услуг ижевской компании как минимум втрое ниже, чем зарубежных, и заказы также будут выполняться в несколько раз быстрее.

https://sdelanounas.ru/blogs/128657/

11. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал специализированный мини-компьютер на базе отечественного двухъядерного микропроцессора. Новое устройство обладает пониженным энергопотреблением, высокой производительностью и небольшими габаритами.

Технические характеристики мини-компьютера, разработанного Омским НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника», позволяют использовать его в составе комплексов связи, которые традиционно комплектуются полноразмерными компьютерами.

Наш специализированный мини-компьютер имеет широкую сферу применения. В рамках программы импортозамещения устройство позволит заменить зарубежные ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, например, в автоматизированных рабочих местах операторов в действующих и новых комплексах связи.

https://sdelanounas.ru/blogs/128633/

12. Якорный резидент ТОР «Белогорск» запустил в тестовом режиме вторую очередь — цех по производству изолята. Это первое подобное в России производство соевого белкового изолята с содержанием белка 90%. Изолят соевого белка — пищевая добавка, поставляющая в организм растительный белок. Продукт в настоящее время в стране полностью импортируется.

https://sdelanounas.ru/blogs/128588/

13. Предприятие «Севермаш» (г. Рыбинск Ярославская обл.) провело модернизацию и начало выпуск новых видов комплектующих деталей трубопроводной арматуры с инновационными покрытиями для нефтегазопроводов, газовых сетей, АЭС и ЖКХ.

Новое оборудование позволит ООО «Севермаш» наладить выпуск дисковых затворов, шаровых кранов, запорных клапанов и гидравлических деталей для насосов.

Эксперты прогнозируют, что это поможет сократить долю зарубежных комплектующих трубопроводной арматуры и насосов с 95 до 85 процентов.

https://sdelanounas.ru/blogs/128795/

14. В Озёрске Калининградской области 27 декабря заработал завод «Балткат» по производству медной катанки.

Проект «Балтката» является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. Объем инвестиций в производство бескислородной медной катанки составляет 90 млн рублей, и более половины этих средств компания привлекла в 2018 году в виде совместного льготного займа от федерального и регионального фондов развития промышленности. Государственную поддержку получило производство, которое позволит отказаться от ввозимой из Евросоюза медной катанки.

https://sdelanounas.ru/blogs/128983/