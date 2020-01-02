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Производство

Импортозамещение: декабрь 2019 года. Реализовано 14 проектов!

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Читатель! Закончился 2019 год. Я поздравляю тебя с Новым Годом! Все у нас получится! Удачи и достатка. И главное… бкдь здоров!

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1366 проектов импортозамещения!

1. В Всеволжском районе Ленинградской области группа компаний «Орими» открыла новый завод по производству растворимого кофе. Сейчас объем производства составит — 4200 тонн кофе в год, дальше увеличится до 8500 тонн.

Объём инвестиций составил 6,4 млрд рублей, причем 60% из них — в оборудование и технологии. На заводе будет создано 510 рабочих мест.

Решение о строительстве в 47 регионе нового завода продиктовано планами развития «Орими» по максимальному импортозамещению и повышению уровня локализации производства в РФ. Новый завод позволит производить все виды кофе, а не только натуральный обжаренный зерновой и молотый.

https://sdelanounas.ru/blogs/127720/

2. «Сарапульский электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ») модернизировал и организовал выпуск новых моделей встраиваемых электродвигателей для автоматизации задвижек и затворов на трубопроводах нефтегазовой и химической промышленности. Около 10% изделий компания будет экспортировать за рубеж.

Общий бюджет проекта составил 144 млн рублей.

Предприятие наладило выпуск четырех типов встраиваемых электродвигателей в взрывозащищенном корпусе с датчиком термоограничения. После выхода на полную мощность предприятие намерено ежегодно выпускать около 16 тысяч новых электродвигателей. Сарапульская продукция может надежно работать при повышенных нагрузках, в том числе в сложных климатических условиях.

Запуск нового производства в Сарапуле позволит снизить долю импорта на 10%.

https://sdelanounas.ru/blogs/127828/

3. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в рамках форума «Электрические сети» представил первый отечественный вакуумный выключатель на класс напряжений 110 кВ, адаптированный к применению в условиях Арктики.

Оборудование не только выдерживает экстремальный холод, но также не требует специального обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Изделие обладает усиленной изоляцией и предназначено для коммутации электрических сетей в нормальных и аварийных режимах.

Оборудование изготовлено НПП «Контакт» (Саратовская обл., входит в «Росэлектронику») — единственным российским разработчиком вакуумных выключателей на номинальное напряжение 220 кВ.

https://sdelanounas.ru/blogs/127776/

4. Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил в серийное производство медицинское оборудование для инфузионной терапии. Изделия могут применяться в хирургии, онкотерапии, акушерстве, гинекологии и других направлениях медицины.

«Для инфузионной терапии в российских медучреждениях используется преимущественно зарубежное оборудование. Наша задача — предложить адекватную по цене и качеству альтернативу импорту. Новая инфузионная техника „Швабе“ соответствует высоким мировым стандартам и может составить конкуренцию существующим моделям. Оборудование прошло процедуру регистрации и разрешено к применению на территории России. В настоящее время ведутся переговоры с рядом регионов», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

https://sdelanounas.ru/blogs/127890/

5. Очередным заводом, начавшим использовать продукцию «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза» стал «Рязанский НПЗ». Как сообщила пресс-службы Роснефти, это уже третья установка производства АЗКиОС, которая в рамках программы замещения импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов установлена вместо импортной на РНПК.

С помощью отечественного катализатора октановое число моторных топлив будет повышено до 97 пунктов.

Ранее катализатор производства «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза» был установлен в «Ангарской нефтехимической компании», «Сызранском НПЗ», а также «Куйбышевском НПЗ», о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»

https://sdelanounas.ru/blogs/128093/

6. На днях тверская компания ООО «ГЕРС Технолоджи», совместно с ООО «НПП «Энергия» презентовали высокотехнологичное оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин. Представленный комплекс с роторно-управляемой системой реализует технологии «Triple Combo» и способен на 100% заменить иностранные технологии в области бурения на трудно извлекаемые запасы.

До этого в мире существовало всего 4 компании реализующие технологии «Triple Combo»: Schlumberger (США), Halliburton (США), Weatherford (США) и Baker Hughes (США). Все они американские и не могут поставлять такие технологии и оборудование на санкционные объекты в России.

Мы позиционируем себя конкурентами большой четверки и будем конкурировать с ними на территории не только России, но и других государств. Надеемся, что наше дело поможет дать толчок развитию промышленности России, которая могла бы подхватить наши технологии и на своих площадях производить сопутствующее оборудование, — сказал президент компании ООО «ГЕРС Технолоджи» Владимир Денисов.

https://sdelanounas.ru/blogs/128220/

7. Как сообщила пресс-служба АО «Транснефть Нефтяные Насосы», компания разработала и успешно испытала новый многоступенчатый секционный горизонтальный насос НГС 315 с КПД, которое достигает 82 процентов и частотой вращения до 3000 об/мин, что в 2 раза превосходит частоту вращения выпускаемых ранее секционных центробежных насосов ЦНС 315.

Насосы предназначены для перекачки нефти по магистральным, технологическим и вспомогательным трубопроводам, могут использоваться в иных отраслях промышленности.

https://sdelanounas.ru/blogs/128356/

8. Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) первым в России освоил производство кокса литейного класса 100 мм и более. Такой кокс используется в качестве топлива в высокопроизводительных печах шахтного типа — вагранках — для производства теплоизоляционных материалов.

Освоение новой продукции позволит компании расширить рынки сбыта за счет импортозамещения. Ранее производители теплоизоляционных материалов закупали кокс класса 100 мм на европейском рынке.

https://sdelanounas.ru/blogs/128319/

9. На кузбасском ОАО «Знамя» запустили новую технологическую линию

Линия предназначена для производства главного компонента эмульсионной взрывчатки — полиизобутилен янтарного ангидрида, который сегодня страна закупает во Франции и в Германии.

Новое производство позволяет исключить зависимость от иностранных поставок и значительно снизить себестоимость эмульгатора, что повышает конкурентосопособность предприятия на мировом рынке.

https://sdelanounas.ru/blogs/128673/

10. Ижевское ООО «Планар» открыло первый в России аддитивный инжиниринговый центр по выпуску контактирующих устройств для испытания микросхем.

«Данная технология — производство контактирующих устройств для проведения сертификационных испытаний — уникальна для России. Мы первая компания, которая это делает», — сказал директор компании Антон Корженков в ходе церемонии. Он подчеркнул, что с открытием аддитивного центра у сертификационных лабораторий России в этой сфере появится возможность импортозамещения контактирующих устройств.

С помощью произведенной в аддитивном центре оснастки будут проводиться испытания в первую очередь космической аппаратуры и железнодорожной техники. Ранее контактирующие устройства применялись зарубежного, в том числе украинского производства. Стоимость услуг ижевской компании как минимум втрое ниже, чем зарубежных, и заказы также будут выполняться в несколько раз быстрее.

https://sdelanounas.ru/blogs/128657/

11. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал специализированный мини-компьютер на базе отечественного двухъядерного микропроцессора. Новое устройство обладает пониженным энергопотреблением, высокой производительностью и небольшими габаритами.

Технические характеристики мини-компьютера, разработанного Омским НИИ приборостроения холдинга «Росэлектроника», позволяют использовать его в составе комплексов связи, которые традиционно комплектуются полноразмерными компьютерами.

Наш специализированный мини-компьютер имеет широкую сферу применения. В рамках программы импортозамещения устройство позволит заменить зарубежные ЭВМ в продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса, например, в автоматизированных рабочих местах операторов в действующих и новых комплексах связи.

https://sdelanounas.ru/blogs/128633/

12. Якорный резидент ТОР «Белогорск» запустил в тестовом режиме вторую очередь — цех по производству изолята. Это первое подобное в России производство соевого белкового изолята с содержанием белка 90%. Изолят соевого белка — пищевая добавка, поставляющая в организм растительный белок. Продукт в настоящее время в стране полностью импортируется.

https://sdelanounas.ru/blogs/128588/

13. Предприятие «Севермаш» (г. Рыбинск Ярославская обл.) провело модернизацию и начало выпуск новых видов комплектующих деталей трубопроводной арматуры с инновационными покрытиями для нефтегазопроводов, газовых сетей, АЭС и ЖКХ.

Новое оборудование позволит ООО «Севермаш» наладить выпуск дисковых затворов, шаровых кранов, запорных клапанов и гидравлических деталей для насосов.

Эксперты прогнозируют, что это поможет сократить долю зарубежных комплектующих трубопроводной арматуры и насосов с 95 до 85 процентов.

https://sdelanounas.ru/blogs/128795/

14. В Озёрске Калининградской области 27 декабря заработал завод «Балткат» по производству медной катанки.

Проект «Балтката» является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. Объем инвестиций в производство бескислородной медной катанки составляет 90 млн рублей, и более половины этих средств компания привлекла в 2018 году в виде совместного льготного займа от федерального и регионального фондов развития промышленности. Государственную поддержку получило производство, которое позволит отказаться от ввозимой из Евросоюза медной катанки.

https://sdelanounas.ru/blogs/128983/

Импортозамещение
  • 3
    Нет аватара хочу_техники
    02.01.2015:17:54

    Вот так потихоньку выбьются в люди! Можно импортозаместить практически все, по крайней мере все необходимое для жизни, остальное обложить драконовскими пошлинами. Международное разделение труда почти не имеет никакого смысла (можно пустить, но втридорога за счет пошлин (пусть богатые покупают втридорога, они могут себе позволить) за счет пошлин, чтобы составить своим конкуренцию). Ну можно покупать технологии, которых у себя нет и то временно. За право производить и занять трудом собственное население приходится бороться. Вон Китай почти ничего не покупает, только продает! Трамп хочет добиться, чтобы и США. Протекционизм животворительный!

    Отредактировано: хочу_техники~15:18 02.01.20
    #1182225
    • 4
      Kolyda Kolyda
      02.01.2016:20:53

      Можно импортозаместить практически все, по крайней мере все необходимое для жизни, остальное обложить драконовскими пошлинами. Международное разделение труда почти не имеет никакого смысла… Вон Китай почти ничего не покупает, только продает! Трамп хочет добиться, чтобы и США. Протекционизм животворительный!

      К сожалению у нас населения в два раза меньше чем в США, в шесть раз меньше чем в Европе и в десять раз меньше чем в Китае. На внутреннем и внешнем рынке мы заместить хоть какую-то промышленную продукцию устоявшихся производителей своей не сможем, наша будет дороже. Импортозамещение у нас вынужденная мера, замещаем не потому, что нам это так хочется или что наши капиталисты страстно желают обеспечить работой наших людей, а потому, что нам эти изделия не продают, а без них вообще все остановится.

      Если говорить предельно грубо, то нас пинками заставляют думать и работать!

      #1182232
      • 0
        Нет аватара bars_16
        03.01.2012:38:23

        Импортозамещение у нас вынужденная мера, замещаем… потому, что нам эти изделия не продают, а без них вообще все остановится.

        Это не совсем так. Нам не продают комплектующие,оборудование и технологии, в основном, в отрасли ,связанные с оборонкой и энергетической отраслью,остальное продают без проблем. Собственно,если посмотреть перечень импортозамещающих проектов,то там абсолютное большинство того,что нам продают…

        Но за победными реляциями скрывают зачастую то,что импортозамещающее производство построено, в основном, на импорных технологиях и с использованием импортного оборудования,что в любом случае сохраняет зависимость от зарубежных производителей. Это касается и производства самолёта МС-21, и нефтехимических комплексов Сибура и газоперерабоки Газпрома и тд…В условиях глобализации экономики взаимозависимость государств неизбежна…

        #1182277
        • Kolyda Kolyda
          04.01.2010:13:07

          … импортозамещающее производство построено, в основном, на импортных технологиях и с использованием импортного оборудования, что в любом случае сохраняет зависимость от зарубежных производителей.

          Тут вы правы, с производством средств производства дела у нас обстоят неважно. Но, к сожалению, полностью изменить это вряд ли получится, невозможно 140 миллионной стране выпускать все то, что делают страны с общим населением на порядок превышающий наше.

          #1182332
    • 3
      Andrei N Andrei N
      03.01.2000:11:03

      Импортозамещение имеет смысл, когда замещающая продукция не уступает замещаемой по такому показателю, как качество. Можно времменно согласиться на незначительное ухудшение качества, которое будет компенсированно более низкой ценой. Но в любом случае цель должна быть — полученее более качественного продукта, чем у конкурентов. В противном случае промышленность придет к тем же проблемам, которые она уже имела в СССР. Будут делать все, но гораздо хуже, чем где-либо за пределами страны.

      #1182261
      • 3
        Нет аватара s11417
        03.01.2019:06:14

        А вы значит сделали сравнительный анализ. Провели лабораторные исследования и выявили, что к примеру пполиизобутилен янтарного ангидрида, который начали выпускать, на Кузбасском ОАО Знамя, хуже Французского? С чего вы взяли, что качество хуже?

        #1182298
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