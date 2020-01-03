Спутник Глонасс-М ввели в строй на два дня раньше плана
Навигационный спутник «Глонасс-М», запущенный на орбиту 11 декабря, ввели в строй, сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения ЦНИИмаш.Как отмечается в сообщении, с 11:00 космический аппарат c номером 759 используется по целевому назначению.
Ранее сообщалось, что ввод спутника в строй запланирован на 5 января.Новый аппарат заменил на орбите спутник «Глонасс-М» № 742, гарантийный срок которого истек в августе.Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС насчитывает 28 космических аппаратов (26 «Глонасс-М» и два «Глонасс-К»). По назначению работают 23 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами нужны 24 работающих спутника.
Источник: https://ria.ru/20200103/1563090089.html
Читайте также...
- Оператор «Платона» и ГЛОНАСС открыли СП по созданию цифровой платформы на транспорте
- Модуль инерциальной навигации StarLine N11 PRO
- Российская станция ГЛОНАСС в ЮАР вошла в глобальную сеть лазерной дальнометрии
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
04.01.2012:23:26
04.01.2014:05:20
04.01.2012:45:17