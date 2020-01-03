Спутник Глонасс-М ввели в строй на два дня раньше плана

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Навигационный спутник «Глонасс-М», запущенный на орбиту 11 декабря, ввели в строй, сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения ЦНИИмаш.Как отмечается в сообщении, с 11:00 космический аппарат c номером 759 используется по целевому назначению.

Ранее сообщалось, что ввод спутника в строй запланирован на 5 января.Новый аппарат заменил на орбите спутник «Глонасс-М» № 742, гарантийный срок которого истек в августе.Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС насчитывает 28 космических аппаратов (26 «Глонасс-М» и два «Глонасс-К»). По назначению работают 23 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами нужны 24 работающих спутника.