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Космонавтика

Спутник Глонасс-М ввели в строй на два дня раньше плана

 © rostec.ru

Навигационный спутник «Глонасс-М», запущенный на орбиту 11 декабря, ввели в строй, сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного обеспечения ЦНИИмаш.Как отмечается в сообщении, с 11:00 космический аппарат c номером 759 используется по целевому назначению.

Ранее сообщалось, что ввод спутника в строй запланирован на 5 января.Новый аппарат заменил на орбите спутник «Глонасс-М» № 742, гарантийный срок которого истек в августе.Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС насчитывает 28 космических аппаратов (26 «Глонасс-М» и два «Глонасс-К»). По назначению работают 23 аппарата. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами нужны 24 работающих спутника.
Источник: https://ria.ru/20200103/1563090089.html

глонасс, спутник
  • Нет аватара КТ835
    04.01.2012:23:26

    То есть глонасс всё ещё полностью не развёрнут.

    #1182343
    • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
      04.01.2014:05:20

      То есть глонасс всё ещё полностью не развёрнут.

      Полностью развернут он был еще в 2011 году, но в последние годы наблюдается деградация группировки из-за недостаточной интенсивности обновления стареющих спутников в период с 2015 по 2019 гг. Сейчас средний возраст спутников группировки перешагнул за 9 лет, 2/3 состава работают за пределами САС.

      Если в следующем году не удастся переломить ситуацию, запустив хотя бы 3 спутника только для замены «хромых» — мы рискуем повторить события конца 90-х, когда рабочая полносоставная группировка рассыпалась буквально за 5 лет.

      Восстанавливать разрушенное всегда труднее, чем поддерживать надлежащим образом.

      Отредактировано: Дмитрий Гунин~14:09 04.01.20
      #1182358
  • Нет аватара BRO
    04.01.2012:45:17

    Как обстоят дела со спутниками серии К? Импортозамещают компоненты?

    #1182346
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