Итоги 2019 года: закладка новых кораблей

Это мой дебют, посвящённый кораблям и вспомогательным судам, заложенным для ВМФ России. Это обобщение материалов сайта «Сделано у нас» за 2019 год.

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1. Патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550.

Заложен 27.11.2019 на АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводской № 02461

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8500 т.

Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Дальность плавания: 10000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 60+50 человек

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Возможно размещение ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

© Фото из открытых источников

© mtdata.ru

2. 3. Большие десантные корабли «Владимир Андреев» и «Василий Трушев» модернизированного проекта 11711.

Заложены 23.04.2019 на АО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

Заводские № 01303,01304

Проектант — ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8000 т.

Главные размерения: длина ~ 150 м, ширина ~ 19,5 м, осадка ~ 4,5 м.

Максимальная скорость хода: ~18 узлов

Экипаж: ~120 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630-2

две 30-мм артустановка АК-630

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

© korabel.ru

© mtdata.ru

4. 5. Фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» проекта 22350.

Заложены 23.04.2019 на ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург).

Заводские № 925, 926

Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4,5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

На кораблях имеются взлётно-посадочные площадки и ангары для вертолёта.

Вооружение:

3x8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

6. 7. Большие дизель-электрические подводные лодки «Магадан» и «Уфа» проекта 636.3.

Заложен 01.11.2019 на АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводские № 01616, 01617

Проектант — ОАО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение надводное/подводное: 2350/3100 т.

Главные размерения: длина — 73,8 м, ширина — 9,9 м, осадка — 6,6 м.

Максимальная скорость хода надводная/подводная: 17/20 узлов

Предельная глубина погружения: 350 метров

Автономность: 45 суток

Экипаж: 57 человек

Вооружение:

6х533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед.

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8. 9. Малые ракетные корабли «Туча» и «Тайфун» проекта 22800.

Заложены 26.02.2019 и 11.09.19 на АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан).

Заводские № 804, 805

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 39 человек

Вооружение:

один УКСК (8 ячеек)

один 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановка АК-630

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

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10. 11. 12. Малые ракетные корабли «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск» проекта 22800.

Заложены 01.07.2019, 01.07.2019 и 11.09.19 на ПАО «Амурский судостроительный завод"(Хабаровский край)

Заводские № 201, 202, 203

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Экипаж: 39 человек

Вооружение:

один УКСК (8 ячеек)

один 76-мм артустановка АК-176МА

две 30-мм артустановка АК-630

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

© pbs.twimg.com

13. Минный тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700.

Заложен 11.09.19 на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург)

Заводской № 527

Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10,2 м, осадка — 2,7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

14. Малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» проекта 19910.

Заложен 22.01.19 на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Заводской № 01802

Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1000 т.

Главные размерения: длина — 56,4 м, ширина — 11,2 м, осадка — 2,9 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 2000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 17+4 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

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15. Большой гидрографический катер «Александр Анищенко» проекта 19920.

Заложен 28.02.19 на АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск)

Заводской № 705

Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 320 т.

Главные размерения: длина — 36,5 м, ширина — 7,8 м, осадка — 2,1 м.

Максимальная скорость хода: 11 узлов

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 11+4 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

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16. Большой гидрографический катер «Александр Фирсов» проекта 23370.

Заложен 28.02.19 на АО «КАМПО» (Орехово-Зуево)

Заводской № 502

Проектант — АО «КАМПО» (Орехово-Зуево)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 130 т.

Главные размерения: длина — 24,2 м, ширина — 8,5 м, осадка — 1,4 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 300 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 7+4 человек

Вооружение:

одно гидрографическое вооружение

© Фото из открытых источников