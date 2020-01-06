Итоги 2019 года: закладка новых кораблей
Это мой дебют, посвящённый кораблям и вспомогательным судам, заложенным для ВМФ России. Это обобщение материалов сайта «Сделано у нас» за 2019 год.
1. Патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов» проекта 23550.
Заложен
Заводской № 02461
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8500 т.
Главные размерения: длина — 110 м, ширина — 20 м, осадка — 6 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Дальность плавания: 10000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 60+50 человек
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Возможно размещение ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
2. 3. Большие десантные корабли «Владимир Андреев» и «Василий Трушев» модернизированного проекта 11711.
Заложены
Заводские № 01303,01304
Проектант — ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8000 т.
Главные размерения: длина ~ 150 м, ширина ~ 19,5 м, осадка ~ 4,5 м.
Максимальная скорость хода: ~18 узлов
Экипаж: ~120 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630-2
две 30-мм артустановка АК-630
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
4. 5. Фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» проекта 22350.
Заложены
Заводские № 925, 926
Проектант — АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 5400 т.
Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4,5 м.
Максимальная скорость хода: 29 узлов
Дальность плавания: 4000 миль
На кораблях имеются взлётно-посадочные площадки и ангары для вертолёта.
Вооружение:
3x8 ПУ УКСК РК «Калибр»
4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)
одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»
два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
1 вертолёт Ка-27
6. 7. Большие дизель-электрические подводные лодки «Магадан» и «Уфа» проекта 636.3.
Заложен
Заводские № 01616, 01617
Проектант — ОАО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение надводное/подводное: 2350/3100 т.
Главные размерения: длина — 73,8 м, ширина — 9,9 м, осадка — 6,6 м.
Максимальная скорость хода надводная/подводная: 17/20 узлов
Предельная глубина погружения: 350 метров
Автономность: 45 суток
Экипаж: 57 человек
Вооружение:
6х533-мм ТА, боекомплект 18 ракет и торпед.
8. 9. Малые ракетные корабли «Туча» и «Тайфун» проекта 22800.
Заложены
Заводские № 804, 805
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 39 человек
Вооружение:
один УКСК (8 ячеек)
один 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановка АК-630
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
10. 11. 12. Малые ракетные корабли «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск» проекта 22800.
Заложены 01.07.2019,
Заводские № 201, 202, 203
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 67 м, ширина — 11 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 39 человек
Вооружение:
один УКСК (8 ячеек)
один 76-мм артустановка АК-176МА
две 30-мм артустановка АК-630
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
13. Минный тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700.
Заложен
Заводской № 527
Проектант — Центральное морское конструкторское бюро «Алма́з» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10,2 м, осадка — 2,7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
14. Малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» проекта 19910.
Заложен
Заводской № 01802
Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1000 т.
Главные размерения: длина — 56,4 м, ширина — 11,2 м, осадка — 2,9 м.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания: 2000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 17+4 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
15. Большой гидрографический катер «Александр Анищенко» проекта 19920.
Заложен
Заводской № 705
Проектант — ОАО по проектированию судов «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 320 т.
Главные размерения: длина — 36,5 м, ширина — 7,8 м, осадка — 2,1 м.
Максимальная скорость хода: 11 узлов
Дальность плавания: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 11+4 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
16. Большой гидрографический катер «Александр Фирсов» проекта 23370.
Заложен
Заводской № 502
Проектант — АО «КАМПО» (Орехово-Зуево)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 130 т.
Главные размерения: длина — 24,2 м, ширина — 8,5 м, осадка — 1,4 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 300 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 7+4 человек
Вооружение:
одно гидрографическое вооружение
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