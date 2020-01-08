Развитие энергетики Якутии. Фоторепортаж о теплоэлектростанции Якутская ГРЭС-2

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Якутская ГРЭС-2 является одной из самых молодых и высокоэффективных электростанций на Дальнем Востоке России. Она была введена в эксплуатацию в 2017 году. Её установленная мощность составляет 193,48 МВт, а по теплу — 469 Гкал/час. В год первая очередь станции готова вырабатывать порядка 1 440 млн кВт.ч электрической и 1905 тыс. Гкал тепловой энергии. В перспективе она должна заменить выбывающие мощности Якутской ГРЭС (кстати, в январе ей исполнится 50 лет как она в строю), а также создать дополнительный резерв мощности в Центральном энергорайоне Якутии. Всё это позволит вывести из оборота и устаревшие, малоэффективные и экологически вредные котельные. Якутская ГРЭС-2 входит в состав Группы «РусГидро».

Ну, начнём с того, что Якутская ГРЭС-2 — это один из самых крупных энергетических проектов Республики за последние 30 лет. А между тем, Якутия — это самый большой субъект (площадь более 3 млн км2, примерно 17% площади России) в составе нашей страны, при этом этот регион один из самых энергоизолированных. Поэтому актуальность постройки здесь новой электростанции ни у кого не вызывало сомнения. Решение о строительстве Якутской ГРЭС-2 было принято в 2012 году. Спасибо Путину за это, который показал нужное направление своим указом (на Дальнем Востоке должны были быть построены четыре новые электростанции, ещё ТЭЦ в г. Советская Гавань Хабаровского края, первая очередь Сахалинской ГРЭС-2 и вторая очередь Благовещенской ТЭЦ), в качестве бонуса была проведена докапитализация РусГидро в общем объеме 50 млрд. рублей.

2. Основная площадка Якутской ГРЭС-2, главный корпус. 999A2964 © live.staticflickr.com В 2013 году получили заключение Главгосэкспертизы России, что всё ок. Проект станции был разработан ОАО «Институт Теплоэлектропроект». Строить начали в 2014 году, в качестве генподрядчика было выбрано АО «ТЭК Мосэнерго». В 2015 году на стройплощадку были доставлены и смонтированы газотурбинные установки.

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4. Блочный щит управления. Отсюда осуществляется управление всеми технологическими процессами на станции. 999A2744 © live.staticflickr.com Строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2 было завершено 1 ноября 2017 года. На строительстве станции в пиковые дни были задействованы более 1 000 человек и одновременно работали более 40 единиц техники. Общая стоимость её строительства составила 31,2 млрд рублей. С одной стороны это обычная современная станция, но с другой стороны, в каких условиях она была построена. Почёт и уважение всем тем, кто эту всю историю воплотил в жизнь.

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6. Все управление на Якутской ГРЭС-2 максимально автоматизировано. В смене работают по 17 человек, таких смен всего пять.

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По своей конструкции Якутская ГРЭС-2 представляет собой тепловую газотурбинную электростанцию с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии (ГТУ-ТЭЦ). Что интересно, объекты станции размещаются на двух изолированных площадках — основной на горе Чочур-Муран и вторичной площадке у ее подножия. Между собой они соединены технологической эстакадой.

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На основной площадке находятся главный корпус электростанции, здание электротехнических устройств, и другие вспомогательные строения. На вторичной площадке возведен объединенный корпус под центральный тепловой пункт (ЦТП), водоподготовительные установки (ВПУ), насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения с баками запаса воды. В ЦТП размещается теплообменное и насосное оборудование для подачи сетевой воды в городские сети теплоснабжения и установка для обеспечения теплосетей подпиточной водой.

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В главном корпусе электростанции расположены: четыре энергоблока мощностью по 48,37 МВт, каждый из которых включает в себя газовую турбину LM6000-PF/DF, генератор BDAX 7-290 ERJT и котёл-утилизатор КУВ 38,1-185 и три пиковых водогрейных котла КВ-ГМ-116,3-185.

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Котлы-утилизаторы для станции были изготовлены на Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ПАО «Силовые машины»), с учетом всех суровых климатических особенностей Якутии. Их отличительными характеристиками является высокая устойчивость к термоударам и низкая тепловая инерционность, позволяющая осуществить быстрый запуск котлов при неблагоприятных погодных условиях. Котлоагрегаты также устойчивы к землетрясениям интенсивностью до 7 баллов по шкале MSK-64. А так, котлы-утилизаторы служат для получения дополнительной теплоты за счет использования энергии газов, отходящих от газотурбинных установок.

12. Один из четырёх котлов-утилизаторов КУВ 38,1-185. 999A2934 © live.staticflickr.com

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14. Один из трёх пиковых водогрейных котла КВ-ГМ-116,3-185. Пиковые водогрейные котлы теплопроизводительностью 100 Гкал/час произведены на Белогородском заводе «Белэнергомаш-БЗЭМ» и предназначены для нагрева сетевой воды. 999A2953 © live.staticflickr.com

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999A2773 © live.staticflickr.com В качестве топлива тут используется природный газ Средневилюйского месторождения.

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18. КРУЭ-110 кВ.

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Выдача электроэнергии в энергосистему производится с этого комплектного распределительного устройства (КРУЭ) напряжением 110 кВ по следующим линиям электропередачи: ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС-2 — Якутская ГРЭС, 2 цепи; ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС-2 — ПС Хатын-Юрях, 2 цепи; ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС-2 — ПС Табага, 2 цепи; ВЛ 110 кВ Якутская ГРЭС-2 — ПС Бердигестях.

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Сейчас Якутская ГРЭС-2 обеспечивает 30-60% электроэнергии и тепла центрального энергорайона Якутии.

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В процессе разработки проекта первоначально рассматривались четыре варианта площадок для строительства электростанции. В итоге, местом строительства станции была выбрана площадка на западной границе Якутска в районе пересечения с Вилюйским трактом, на плоской возвышенности — примерно на 100 м выше уровня городской застройки. Мы на смотровой площадке горе Чочур-Муран.

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22. Отсюда открывается великолепный вид как на вторую часть станции, город, так и другие местные красоты. И всё-таки, как же классно у РусГидро получается выбирать места для своих станций.

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23. Немного и Якутска для порядка.

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24. Вторичная площадка Якутской ГРЭС-2 999A3470 © live.staticflickr.com

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26. Участок водоподготовки

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29. Интересное переплетение труб

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30. Вот, собственно, так и выглядит технологическая эстакада, которая соединяет две площадки между собой.