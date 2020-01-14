Россия в 2019 г. осталась лидером по экспорту пшеницы четвертый год подряд

© dokercargo.ru

Согласно текущим данным ФТС России, за 11 месяцев 2019 г. экспорт пшеницы из России составил 29,2 млн т. Результаты остальных стран гораздо более скромные, и оставшийся месяц не внесёт существенных изменений. Так, экспорт США, главного конкурента, за 11 месяцев составил 24,9 млн т (-4,28 млн т к результату России за этот же период), Канады — 21 млн т, Украины — 18,5 млн т, Франции — 18 млн т, остальные страны уступают лидерам очень много.

Таким образом, Россия в 2019 г. четвёртый год подряд выступила крупнейшим мировым экспортёром пшеницы.

© Фото из открытых источников

Показатель экспорта России за весь 2019 г. оценивается по меньшей мере в 32 млн т. Так, по данным еженедельного мониторинга ФГБУ «Центр оценки качества зерна», с 1 июля по 30 декабря вывезено 21722 тыс. т пшеницы, прибавив к этому экспорт за январь-июнь по данным ФТС в размере 10631 тыс. т, получим показатель 32,35 млн т, который можно считать максимальной оценкой. Вторая оценка может быть получена как сумма экспорта по данным ФТС за 11 месяцев, 29189 тыс. т, и данных ФГБУ «Центр оценки качества зерна» за 4 недели декабря, 2743 тыс. т (как разница между показателями на 30 декабря — 21722 тыс. т и на 3 декабря — 18979 тыс. т), итого 31,93 млн т без учёта 3 декабрьских дней (среднесуточный экспорт в ноябре составил 90 тыс. т).

Годовой экспорт США составил примерно 27 млн т, т.к. декабрьские поставки по оперативным данным Минсельхоза США оцениваются в 2 млн т. Таким образом, преимущество России над занявшими второе место США составит 5 млн т.

Напомним также, что августовский результат России по экспорту пшеницы — 4,89 млн т по уточнённым данным — является абсолютным мировым рекордом с 1985 г. (подробнее — здесь).

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, ITC Trade Map и национальной внешнеторговой статистики.