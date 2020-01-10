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Авиация

Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки

 © uacrussia.ru

Первый летный опытный образец самолета Ил-96-400М передан в цех окончательной сборки. В настоящее время завершена стыковка фюзеляжа и консолей крыла. На следующем этапе предстоит монтаж систем управления воздушным судном и установка интерьера.

«Работы по программе создания нового пассажирского самолета Ил-96-400М идут по графику. Изготовление опытного образца планируется завершить к концу года. После этого он будет передан для наземных и летных испытаний. Первый полет Ил-96-400М намечен на 2021 год», — отметил руководитель Дивизиона транспортной авиации ОАК, генеральный директор ПАО «Ил» Юрий Грудинин.

Перспективный лайнер Ил-96-400М будет состоять из российских комплектующих. В качестве силовой установки будут применяться двигатели отечественного производства ПС-90А1. Современное пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование позволит выполнять действующие и перспективные требования международных авиационных властей к системам навигации, наблюдения и связи.

Пассажирский салон перспективного самолета может выпускаться в трех базовых вариантах: трехклассной и двухклассной компоновке на 305 и 350 кресел соответственно; также возможен чартерный вариант в одноклассном исполнении на 402 места. Особенности салона заключаются в комфортном размещении пассажиров в соответствии с международными требованиями. Предусмотрена возможность разделения кабины на салоны различного класса обслуживания.

Новый самолет создается как модификация серийно выпускаемого Ил-96-300 с получением дополнения к сертификату типа и сохранит высокие показатели надежности своего предшественника.
Источник: https://www.uacrussia.ru/ru/press-c...eredan-v-tsekh-okonchatelnoy-sborki

ил-96, ОАК, авиация
  • Нет аватара Petr-2000
    10.01.2017:56:30

    «В качестве силовой установки будут применяться двигатели отечественного производства ПС-90А1. «

    А почему не ПС-90А3?

    #1183094
    • Нет аватара MishaBob
      10.01.2018:09:23

      ачестве силовой установки будут применяться двигатели отечественного производства ПС-90А1. «

      А почему не ПС-90А3

      почему не ПД-14?

      #1183103
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    10.01.2018:11:25

    Странно, что новый Ил-96-300 RA-96024 для СЛО стоит готовый на ЛИСе еще с лета прошлого года и до сих пор не поднялся в воздух. Неужели ремонт ВПП год идет?

    А скоро ведь из ЦОС должны выкатить очередной новенький RA-96025… Их что потом, сразу пачками облетывать будут?

    #1183105
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