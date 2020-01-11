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В Грозном начал работу новый медико-диагностический центр

 © grozny-inform.ru

В Грозном начал работу уникальный медико-диагностический центр «Семейная клиника «АйМед».

В клинике «АйМед» пациенты смогут пройти эффективное лечение и обследование у лучших врачей более двадцати специальностей. Здесь располагаются 29 кабинетов приема врачей. Предусмотрен дневной и круглосуточный стационар более чем на 70 коек. Есть палаты для VIP-пациентов площадью более 30 кв.м с возможностью проживания ухаживающих. Для удобства гостей на территории медицинского учреждения предусмотрены квартиры для временного проживания врачей и приезжающих экспертов, уличная и подземная парковка для посетителей клиники.
Источник: http://chechnya.gov.ru/novosti/v-gr...kij-tsentr-semejnaya-klinika-ajmed/

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Чечня, больницы
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