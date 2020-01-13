Петрозаводскмаш ввёл в эксплуатацию лазерный роботизированный наплавочный комплекс производства РФ

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Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) ввёл в эксплуатацию лазерный роботизированный наплавочный комплекс. И это первый опыт использования такой установки в Северо-Западном федеральном округе. Робот изготовлен в России с использованием комплектующих ведущих мировых производителей.

Новинка предназначена для наплавки антикоррозийных и твёрдосплавных покрытий с помощью лазерной технологии. Пока на заводе используется только плазменная. Новый способ позволит в разы уменьшить толщину наплавки, снизит температуру предварительного подогрева основного металла и обеспечит необходимую твёрдость покрытия уже на первом слое.

Приобретение роботизированного комплекса для лазерной наплавки — совместный проект Петрозаводскмаша и двух опорных региональных вузов — Владимирского и Петрозаводского государственных университетов. В ближайшее время предприятие приступает к выполнению на новом оборудовании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программам, согласованным с головной материаловедческой организацией атомной отрасли — государственным научным центром РФ «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (АО «НПО «ЦНИИТМАШ» также входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш).

© www.aem-group.ru

Комплекс позволяет выполнять наплавку на плоские поверхности, а также тела вращения. В составе оборудования — промышленный робот Fanuc с электрическим сервоприводом, имеет 6 степеней свободы и радиус рабочей зоны до 1,6 м. Автоматизированная система управления позволяет оператору вести непрерывный мониторинг процесса наплавки. Система активной безопасности обеспечивает защиту персонала от лазерного излучения.

«Это новая веха в сварочных и наплавочных работах не только на нашем предприятии, но и новое слово в развитии технологий атомной отрасли. Надеюсь, мы сможем добиться положительного результата НИОКР и в ближайшие несколько лет введём применение лазерной наплавки в нормативную базу по изготовлению оборудования для атомных электростанций», — сказал директор филиала «Петрозаводскмаш» Павел Марченко.

Первым шагом по освоению лазерных наплавочных технологий станет разработка технологии нанесения твёрдосплавного покрытия на детали трубопроводной арматуры. В отличие от плазменной технологии нанесения покрытий, которая сейчас используется на Петрозаводскмаше, лазерный метод позволит в разы уменьшить толщину наплавки. При новом способе в полтора раза снижается температура предварительного подогрева основного металла. Кроме того, низкая степень проплавления и перемешивания с основным металлом позволяет получать необходимую твёрдость покрытия уже на первом слое.

© aemtech.ru

© www.aem-group.ru