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«Дизельзипсервис» освоил серийное производство судовых дизельных двигателей типа М400Д и М401Д

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«Дизельзипсервис» освоил серийное производство судовых дизельных двигателей типа М400Д и М401Д по чертежам собственного конструкторского бюро.

Двигатели предназначены для установки в качестве главных на речные и морские суда на подводных крыльях и другие скоростные суда, сообщили в пресс-службе компании. Там также отметили, что внедренные конструкторами технические решения позволили повысить мощность судового двигателя, уменьшить расход топлива и улучшить экологические показатели.

Двигатели поставляются в соответствии с типовым одобрением РРР.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...ey_m401d_dlya_skorostnyh_sudov.html

Дизельзипсервис, дизельные двигатели, М400Д, М401Д
  • alex4spb alex4spb
    17.01.2013:27:16

    для установки в качестве главных на речные и морские суда на подводных крыльях
    +    

    #1184184
  • Нет аватара adlik
    17.01.2014:48:30

    хорошо конечно, но двигатели очень древние,1940-го года, надо бы новые разрабатывать и осваивать

    #1184202
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