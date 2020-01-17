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«Дизельзипсервис» освоил серийное производство судовых дизельных двигателей типа М400Д и М401Д по чертежам собственного конструкторского бюро.

Двигатели предназначены для установки в качестве главных на речные и морские суда на подводных крыльях и другие скоростные суда, сообщили в пресс-службе компании. Там также отметили, что внедренные конструкторами технические решения позволили повысить мощность судового двигателя, уменьшить расход топлива и улучшить экологические показатели.

Двигатели поставляются в соответствии с типовым одобрением РРР.