«Дизельзипсервис» освоил серийное производство судовых дизельных двигателей типа М400Д и М401Д
«Дизельзипсервис» освоил серийное производство судовых дизельных двигателей типа М400Д и М401Д по чертежам собственного конструкторского бюро.
Двигатели предназначены для установки в качестве главных на речные и морские суда на подводных крыльях и другие скоростные суда, сообщили в пресс-службе компании. Там также отметили, что внедренные конструкторами технические решения позволили повысить мощность судового двигателя, уменьшить расход топлива и улучшить экологические показатели.
Двигатели поставляются в соответствии с типовым одобрением РРР.
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17.01.2013:27:16
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