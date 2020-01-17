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Энергетика и ТЭК

ЛУКОЙЛ приступил к выпуску нового зимнего дизельного топлива

 © www.eprussia.ru

«Волгоградский нефтеперерабатывающий завод» (входит в ПАО ЛУКОЙЛ) приступил к выпуску зимнего дизельного топлива ЭКТО DIESEL класса 1, соответствующего требованиям «СТО ЛУКОЙЛ» и Технического регламента Таможенного союза. Продукт производится на установке гидрокрекинга Волгоградского НПЗ.

Основные показали, отличающие ЭКТО DIESEL класса 1, от подобного вида топлив, — это температура фильтруемости до минус 30 °C и температура помутнения до минус 16° С. Топливо не замерзает при температуре минус 30 °C, что обеспечивает качественную работу дизельного двигателя в условиях низких температур.

Проведенная масштабная модернизация позволяет предприятию выпускать новые продукты с высокими показателями качества, экологичности и надежности.

В процессе производства максимально снижается содержание серы в продукте. Для обеспечения смазывающего эффекта используется специально разработанный и протестированный комплекс присадок.

ЭКТО DIESEL класса 1 подходит для новейших моделей легковых и грузовых автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства. Ежегодно, в течение зимних месяцев планируется выпускать до 80 тыс. тонн нового топлива.
Источник: https://www.eprussia.ru/news/base/2020/9251066.htm

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